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- ಐಫೋನ್, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ಗೆ ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೆಯಲು ಬರುತ್ತಿದೆ Huawei Osta O1 Pro! ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾವಾಗ? ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?
ಐಫೋನ್, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ಗೆ ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೆಯಲು ಬರುತ್ತಿದೆ Huawei Osta O1 Pro! ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾವಾಗ? ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?
Huawei Osta O 1 Pro: ನವೆಂಬರ್ 20 ರಂದು ಓಸ್ಟಾ ಒ1 ಪ್ರೊ ಹೊಸ ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹುವಾವೇ ಕಳೆದ ವಾರ ಹೇಳಿತ್ತು. ಆದರೀಗ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮುನ್ನವೇ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹೊಸ ಫೋನ್ಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ, ಬಣ್ಣಗಳ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದೆ.
Huawei Osta O 1 Pro
ನವೆಂಬರ್ 20 ರಂದು ಓಸ್ಟಾ ಒ1 ಪ್ರೊ ಹೊಸ ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹುವಾವೇ ಕಳೆದ ವಾರ ಹೇಳಿತ್ತು. ಆದರೀಗ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮುನ್ನವೇ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹೊಸ ಫೋನ್ಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ, ಬಣ್ಣಗಳ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಿ ಆರ್ಡರ್(Osta O1 Pro pre-order) ಪಡೆಯಲು ಕಂಪನಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು, ಹೊಸ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಲು ಜನರು ಮುಗಿಬಿದ್ದು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ..
ಒಸ್ಟಾ ಒ1 ಮೂರು ಬಣ್ಣಗಳ ಆಯ್ಕೆ ನೀಡಿದೆ.
ಕಳೆದ ವಾರ ಲೀಕ್ ಆಗಿದ್ದ ಫೋನ್ನ ಫೋಟೊ(Render)ಕ್ಕೂ ಈಗ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕಂಪನಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಹೋಲಿಕೆಯಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಅಗಲವಾದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಫೋನ್ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಿವೆ. ನೋಡಲು ಆಪಲ್ನ ಕಂಪನಿ ಹೊಸ ಫೋನ್ನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, Osta O1 Pro ಫೋನ್ ನೆಬ್ಯುಲಾ ವೈಟ್, ಸ್ಟಾರಿ ನೈಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಸ್ಟಾರ್ ಲೈಟ್ ಪರ್ಪಲ್ ಈ ಮೂರು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಫೋನ್ ರಾಮ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿತಾ? ಈ ಫೋನ್ 12GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹಾಗೂ 12GB RAM + 512GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಎಂಬ ಎರಡು ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
Osta O1 Pro ಯಾವಾಗ ಬಿಡುಗಡೆ?
ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ನವೆಂಬರ್ 20 ರಂದು Osta O1 Pro ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹುವಾಯಿ ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇದೇ ದಿನವೇ Osta ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್, ಅದರ ಮೊದಲ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಿದೆ. ಫೋನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಪ್ರಿ ಆರ್ಡರ್ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
Osta O1 Pro ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು, ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನು?
ಲೀಕ್ ಆಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳುವುದಾದರೆ Osta O1 Pro ಫೋನ್ 6.39 ಇಂಚಿನ LTPS OLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು 16:9.5 ಆ್ಯಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಮತ್ತು 1.5K ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ Kirin 9030S ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಅಳವಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
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