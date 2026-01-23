- Home
Why Keeping Money in Your Phone Case Is a Dangerous Habit ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ. ಕಾಲಿಂಗ್, ಟೆಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್, ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್, ಶಾಪಿಂಗ್ನಂತಹ ಹಲವು ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಇಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಭ್ಯಾಸ
ಹಲವರು ತಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಕವರ್ ಒಳಗೆ ನೋಟು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಇಡುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ನಿಮ್ಮ ದುಬಾರಿ ಫೋನ್ಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಕ್ರೆಡಿಟ್, ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಫೋನ್ ಹಿಂದೆ ಇಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. 20, 50, 100, 500 ರೂ. ನೋಟುಗಳನ್ನೂ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಾಗಿ ಹಣ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಯೋಚನೆಯಾದರೂ, ಇದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಬಿಸಿಯಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲೇ!
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಳಸುವಾಗ ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಗೇಮ್ ಆಡುವಾಗ ಇದು ಹೆಚ್ಚು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಫೋನ್ನ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಫೋನ್ ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವೇಳೆ, ಫೋನ್ಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಕವರ್ ಇದ್ದರೆ, ಆ ಶಾಖವು ಕವರ್ ಮತ್ತು ಫೋನ್ ನಡುವೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ
ನೋಟು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಡ್ ಇಟ್ಟಾಗ, ಅದು ಫೋನ್ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪದರವನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಫೋನ್ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಯಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಫೋನ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಹಣ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಆಂಟೆನಾಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು. ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಚಿಪ್ನಿಂದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೂ ಬರಬಹುದು.
ಫೋನ್ಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಇದು!
ಕವರ್ ಒಳಗೆ ನೋಟು ಇಟ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಫೋನ್ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಫೋನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಬಾಳಿಕೆಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಫೋನ್ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಯಾದಾಗ, ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸುಟ್ಟಗಾಯಗಳಾಗಬಹುದು. ಫೋನ್ ಕವರ್ ಒಳಗೆ ನೋಟು ಇಡುವುದು ಫೋನ್ಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಪಾಯವನ್ನೂ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹಣ ಇಡಲು ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಸ್ ಬಳಸಿ
ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ಫೋನ್ ಕವರ್ ಒಳಗೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಹಣ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಡ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಸ್ ಬಳಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಬೇಗನೆ ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಕವರ್ ತೆಗೆದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಫೋನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಲು ಹಿಂಜರಿಯಬೇಡಿ.
