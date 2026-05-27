ಮೇಷ ಮತ್ತು ಕರ್ಕ ಸೇರಿದಂತೆ 5 ರಾಶಿಗೆ ಜೂನ್ 2026 ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಲಾಭ, ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಗುರುನಿಂದ ತ್ರಿ ಏಕಾದಶ ಯೋಗ
Mangal and guru at 60 degree ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳು 60 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ತ್ರಿ ಏಕಾದಶ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಜೂನ್ 2026 ರ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ತ್ರಿ ಏಕಾದಶ ಯೋಗವು ಮತ್ತೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಗುರು ತ್ರಿ ಏಕಾದಶ ಯೋಗ
ಜೂನ್ 28, 2026 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:16 ರಿಂದ, ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಗುರು ಗ್ರಹಗಳು ತ್ರಿ ಏಕಾದಶ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ಎರಡೂ ಗ್ರಹಗಳು 60 ಡಿಗ್ರಿ ತಲುಪಿದಾಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ತ್ರಿಕೇತಕಶ ಯೋಗವನ್ನು ಶುಭ ಯೋಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಜೂನ್ 2026 ರ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಕೇತಕಶ ಯೋಗದ ರಚನೆಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವ ಐದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವಿರಿ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಸಂಬಳದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಹಳೆಯ ವಿವಾದಗಳು ಮತ್ತೆ ಉದ್ಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವು ಸುಧಾರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಕರ್ಕ
ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಿ ಅವರು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಣದ ಕೊರತೆಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಯೋಚಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನೂ ಓದಿ - ಅಪರೂಪದ ಶುಭ ದೇಹದ ಚಿಹ್ನೆಗಳು: ಈ ದೇಹದ ಗುರುತುಗಳು ಜನ್ Z ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಸಮುದ್ರಿಕ್ ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವ ಶುಭ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಕನ್ಯಾರಾಶಿ
ಕುಟುಂಬ ಕೂಟಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಹೊಸ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವಿರಿ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಭೂಮಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನೀವು ಬಲವಾಗಿ ಭಾವಿಸುವಿರಿ, ಇದು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ಸ್ವಂತ ವ್ಯವಹಾರ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಪಾವತಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣವು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಘರ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತೀರಿ. ಗಂಭೀರ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ನೋವಿನಿಂದ ನೀವು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಇದನ್ನೂ ಓದಿ - ಶನಿ ವಕ್ರಿ ಜಾತಕ: ಶನಿಯು ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ತಿರುಗಿ ಈ 3 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಸುರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪರಿಣಾಮಗಳು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಜೂನ್ 2026 ರ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗಿನ ನಿರಂತರ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
