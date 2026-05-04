ಖಾಲಿ ಮೂಲೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ಬೋರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಈ ಶೆಲ್ಫ್ಗಳಿಂದ ಮನೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಟಚ್!
ಮನೆಯ ಖಾಲಿ ಮೂಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಬದಲಿಸಲು 5 ಟ್ರೆಂಡಿ ಕಾರ್ನರ್ ಶೆಲ್ಫ್ ಡಿಸೈನ್ಗಳನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್, ವುಡನ್, ಮೆಟಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಶೆಲ್ಫ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಚಿಕ್ಕ ಮನೆಯೂ ಮಾಡರ್ನ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಲಾಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಸುಲಭ ಹಾಗೂ ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿ ಡೆಕೋರ್ ಐಡಿಯಾಗಳಿವು!
ಕಾರ್ನರ್ ಶೆಲ್ಫ್ ಡಿಸೈನ್ಗಳು
ಮನೆಯ ಖಾಲಿ ಮೂಲೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಡೆಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಸರಿಯಾದ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಇದೇ ಜಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾರ್ನರ್ ಶೆಲ್ಫ್ ಡಿಸೈನ್ಗಳು ಜಾಗ ಉಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಮನೆಗೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಲಿ, ಈ 5 ಟ್ರೆಂಡಿ ಕಾರ್ನರ್ ಶೆಲ್ಫ್ ಐಡಿಯಾಗಳು ಖಾಲಿ ಮೂಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ನರ್ ಶೆಲ್ಫ್
ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಶೆಲ್ಫ್ಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿವೆ. ಇವು ಗೋಡೆಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಂತೆ ಕಾಣುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಣ್ಣ ಗಿಡಗಳು, ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅಥವಾ ಶೋಪೀಸ್ಗಳನ್ನು ಇಡಬಹುದು. ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು.
ವುಡನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಶೆಲ್ಫ್
ಮರದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಥವಾ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಶೆಲ್ಫ್ಗಳು ಮನೆಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹಾಗೂ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇವು ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಅಥವಾ ಬೆಡ್ರೂಮ್ನ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಂಡಲ್, ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್ ಅಥವಾ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಇಡಬಹುದು.
ಸ್ಟೆಪ್-ಸ್ಟೈಲ್ ಕಾರ್ನರ್ ಶೆಲ್ಫ್
ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಸ್ಟೆಪ್-ಸ್ಟೈಲ್ ಶೆಲ್ಫ್ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಲವು ಹಂತಗಳಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಡೆಕೋರ್ ವಸ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಟ್ರೋಫಿಗಳನ್ನು ಇಡಬಹುದು. ಇದು ಮನೆಯನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮೆಟಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ಕಾರ್ನರ್ ಶೆಲ್ಫ್
ಮೆಟಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ಶೆಲ್ಫ್ಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಇವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮನೆಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್-ಸ್ಟೈಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಕಪ್ಪು ಅಥವಾ ಗೋಲ್ಡನ್ ಮೆಟಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಮರದ ಶೆಲ್ಫ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.
ಕಾರ್ನರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಶೆಲ್ಫ್
ನೀವು ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಕಾರ್ನರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಶೆಲ್ಫ್ ನಿಮಗೆ ಬೆಸ್ಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಣ್ಣ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಫ್ರೆಶ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ತರಬಹುದು. ಇದು ಬಾಲ್ಕನಿ ಅಥವಾ ಲಿವಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ.
