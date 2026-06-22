Aquarium Design: ಕೇವಲ ಮೀನಲ್ಲ, ಈ 5 ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಡಿಸೈನ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಅರಮನೆಯಾಗಿಸುತ್ತೆ!
ಕೇವಲ ಮೀನು ಸಾಕಾಣಿಕೆಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಅಕ್ವೇರಿಯಂಗಳು ಮನೆಯ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅದ್ಭುತ ಮಾರ್ಗಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಡಿಸೈನ್ಗಳು ಮನೆಗೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ನೋಟ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಸರಿಯಾದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಐಷಾರಾಮಿ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡಬಹುದು.
ಮಾರ್ಡನ್ ಲುಕ್ ನೀಡುವ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ
ಮನೆಯ ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ವೇರಿಯಂಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಬರೀ ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಮೀನುಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ವಿನ್ಯಾಸಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್, ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಮತ್ತು ಆಫೀಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿಯಾದ ವಿನ್ಯಾಸದ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ, ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅಂದವನ್ನು ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಲ್ಲ 5 ಅದ್ಭುತ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ವಿನ್ಯಾಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.
ನೇಚರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಕ್ವೇರಿಯಂ
ಫರ್ನಿಚರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ
ವಾಲ್-ಮೌಂಟೆಡ್ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ
ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಇಡಿ ಲೈಟ್ಗಳು, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಲೈಟ್ಗಳು ಇಡೀ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಅನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸುತ್ತವೆ. ಸಂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬೆಳಕು ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಂದರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಇದು ಕೇವಲ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಆಗಿರದೆ, ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೂ
ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ
ದುಂಡಗಿನ ಆಕಾರದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಿಗಿಂತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದರ 360-ಡಿಗ್ರಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಸೌಲಭ್ಯವು ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕೋಣೆಯ ಮೂಲೆ, ಲಾಬಿ ಅಥವಾ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಬಳಿ ಇಡಬಹುದು. ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗಿನವರೆಗೆ ಹರಡಿರುವ ಇದರ ಆಕರ್ಷಕ ಸ್ವರೂಪವು ಮನೆಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬರುವ-ಹೋಗುವವರ ಗಮನವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ತನ್ನತ್ತ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
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