ಪನೀರ್ vs ಚಿಕನ್: ಪ್ರೋಟೀನ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್? ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತ?
ದೇಹದ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಪನೀರ್ ಮತ್ತು ಚಿಕನ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಬಲವರ್ಧನೆಗೆ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಸಹಕಾರಿ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ.
Chicken Vs Paneer Protein
ದೇಹದ ಸಮಗ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಸ್ನಾಯುಗಳ ಬಲವರ್ಧನೆ ಮತ್ತು ಅಂಗಾಂಶಗಳ ರಿಪೇರಿಗೆ 'ಪ್ರೋಟೀನ್' ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗುವವರು, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಊಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಆಹಾರಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಾಗಿ ಪನೀರ್ ಅನ್ನು ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡರೆ, ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆ ಚಿಕನ್ (ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ). ಆದರೆ, ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಒದಗಿಸುವುದು ಯಾವುದು? ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು (Weight Loss) ಹೊರಟವರಿಗೆ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ? ಬನ್ನಿ, ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ತಜ್ಞರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಇವೆರಡರ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
1. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪ್ರಮಾಣ: ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು?
ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಚಿಕನ್ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.
ಚಿಕನ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್: 100 ಗ್ರಾಂ ಬೇಯಿಸಿದ ಹಾಗೂ ಚರ್ಮ ರಹಿತ (Skinless) ಚಿಕನ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 27 ರಿಂದ 31 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುತ್ತದೆ.
ಪನೀರ್: 100 ಗ್ರಾಂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪನೀರ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 18 ರಿಂದ 20 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ (ಹಾಲಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಪನೀರ್ ತಯಾರಿಕೆಯ ವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ ಇದು ಕೊಂಚ ಬದಲಾಗಬಹುದು).
ಅಂದರೆ, ಸಮಾನ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಹಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಪನೀರ್ಗಿಂತ ಚಿಕನ್ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಚಿಕನ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ.
2. ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು (Weight Loss) ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್?
ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಜತೆಗೆ ಕ್ಯಾಲೊರಿ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬಿನಂಶವನ್ನು (Fat) ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಚಿಕನ್: ಚರ್ಮ ರಹಿತ ಚಿಕನ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನಂಶ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು, ಇದನ್ನು 'ಲೀನ್ ಮೀಟ್' (Lean Meat) ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಭಾವನೆ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅನಗತ್ಯ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಪನೀರ್: ಪೂರ್ಣ ಕೆನೆಭರಿತ ಹಾಲಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಪನೀರ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಕೊಂಚ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಂತ ತೂಕ ಇಳಿಸುವವರು ಪನೀರ್ ತಿನ್ನಲೇಬಾರದು ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ 'ಲೋ-ಫ್ಯಾಟ್' (Low-fat) ಪನೀರ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವ ಮೂಲಕ ತೂಕವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
3. ಪನೀರ್ನಿಂದ ಸಿಗುವ ಇತರ ಆರೋಗ್ಯ ಲಾಭಗಳು
ಪನೀರ್ ಕೇವಲ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ:
ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಗರ: ಹಾಲು ಆಧಾರಿತ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಮಾಣದ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ರಂಜಕ (Phosphorus) ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೂಳೆಗಳು ಹಾಗೂ ಹಲ್ಲುಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ.
ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ, ಸಲಾಡ್, ಪನೀರ್ ಭುರ್ಜಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರುಚಿಕರವಾಗಿ ಸವಿಯಬಹುದಾದ ಉತ್ತಮ ಸೂಪರ್ಫುಡ್.
ಆದರೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅಥವಾ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ಪನೀರ್ನ ಕೊಬ್ಬಿನಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
4. ಚಿಕನ್ ಸೇವನೆಯಿಂದಾಗುವ ಉಪಯೋಗಗಳು
ವಿಟಮಿನ್ ಮತ್ತು ಮಿನರಲ್ಸ್: ಚಿಕನ್ನಲ್ಲಿ ಜೀವಸತ್ವ ಬಿ12 (Vitamin B12), ನಿಯಾಸಿನ್, ರಂಜಕ ಹಾಗೂ ಕಬ್ಬಿನಂಶ (Iron) ಹೇರಳವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ರಕ್ತಹೀನತೆ ತಡೆಯಲು ಹಾಗೂ ನರಮಂಡಲದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿ.
ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಮುಖ್ಯ: ಚಿಕನ್ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹೌದಾದರೂ, ಅದನ್ನು ಅತಿಯಾದ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿದು (Deep fry) ಅಥವಾ ಅತಿಯಾದ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕಿ ತಿಂದರೆ ಕ್ಯಾಲೊರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಬದಲಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿದ (Boiled) ಅಥವಾ ಗ್ರಿಲ್ ಮಾಡಿದ ಚಿಕನ್ ಸೇವಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಆರೋಗ್ಯಕರ.
ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಯಾವುದಾಗಿರಬೇಕು?
ನೀವು ಮಾಂಸಾಹಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೊರಿ ಹಾಗೂ ಶೂನ್ಯ ಕೊಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ ಚಿಕನ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ.
ನೀವು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಮೂಳೆಗಳ ಬಲವರ್ಧನೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಾಗಿ ಪನೀರ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೂಲ. ಆದರೆ ಪನೀರ್ ಒಂದರ ಮೇಲೆಯೇ ಅವಲಂಬಿತವಾಗದೆ, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೊಳಕೆ ಕಟ್ಟಿದ ಕಾಳುಗಳು, ಸೋಯಾ ಮತ್ತು ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಒಳಿತು.
ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ತಿಳಿವಳಿಕೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ದೇಹದ ಪ್ರಕೃತಿ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಹೊಸ ಆಹಾರ ಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವ ಮುನ್ನ ವೈದ್ಯರು ಅಥವಾ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಸೂಕ್ತ.
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