ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆಹಾರ ಒಗ್ಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಮಾನಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನ್-ವೆಜ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಚಿಕನ್ ತಿನ್ನಬಹುದಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡುತ್ತದೆ.
ಜ್ವರ ಇರುವಾಗ ಚಿಕನ್ ತಿನ್ನಬಹುದಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ತಜ್ಞರು ಸ್ಪಷ್ಟ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜ್ವರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ತಿಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವೈದ್ಯರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಜ್ವರ ಇರುವಾಗಲೂ ನೀವು ಚಿಕನ್ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅದನ್ನು ಬೇಯಿಸುವ ಮತ್ತು ತಿನ್ನುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಜ್ವರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಚಿಕನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅತಿಯಾದ ಖಾರ ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು.
ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ಚಿಕನ್ ಸೂಪ್ ಕುಡಿಯುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದು ಬೇಗನೆ ಜೀರ್ಣವಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ದೇಹದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಜ್ವರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಿರುವುದರಿಂದ ಚಿಕನ್ ಅನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಿಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗದೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ಮೊಟ್ಟೆ ತಿಂದರೆ ಕಾಮಾಲೆ (ಜಾಂಡೀಸ್) ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಿನ್ನಬಹುದು.
ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಕೇವಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರಿಬಯೋಟಿಕ್ ಆಹಾರ ತಿನ್ನಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಬೈ ಬೈ ಹೇಳಿ!
ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏಲಕ್ಕಿ ನೀರು ಕುಡಿದರೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಲಾಭಗಳಿವೆ ಗೊತ್ತಾ?
Cracked Heels Home Remedies: ಪಾದಗಳ ಒಡಕು ನಿವಾರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ 6 ಮನೆಮದ್ದು!
'ಶಕ್ತಿಮಾನ್' ತರ ಆಗ್ಬೇಕಾ? ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿದ ಖರ್ಜೂರ ತಿನ್ನಿ ಸಾಕು!