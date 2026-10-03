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ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ಚಿಕನ್ ತಿನ್ನಬಹುದಾ? ಅಪ್ಪಿ-ತಪ್ಪಿ ತಿಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ?

health-life Oct 03 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:pexels
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ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲ

ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆಹಾರ ಒಗ್ಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಮಾನಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನ್-ವೆಜ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಚಿಕನ್ ತಿನ್ನಬಹುದಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡುತ್ತದೆ.

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ತಜ್ಞರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ?

ಜ್ವರ ಇರುವಾಗ ಚಿಕನ್ ತಿನ್ನಬಹುದಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ತಜ್ಞರು ಸ್ಪಷ್ಟ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜ್ವರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ತಿಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವೈದ್ಯರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ಚಿಕನ್ ತಿನ್ನಬಹುದು, ಆದರೆ..

ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಜ್ವರ ಇರುವಾಗಲೂ ನೀವು ಚಿಕನ್ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅದನ್ನು ಬೇಯಿಸುವ ಮತ್ತು ತಿನ್ನುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

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ಮಸಾಲೆ, ಖಾರ ಬೇಡ

ಜ್ವರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಚಿಕನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅತಿಯಾದ ಖಾರ ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು.

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ಚಿಕನ್ ಸೂಪ್ ಬೆಸ್ಟ್

ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ಚಿಕನ್ ಸೂಪ್ ಕುಡಿಯುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದು ಬೇಗನೆ ಜೀರ್ಣವಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ದೇಹದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

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ಮಿತವಾಗಿರಲಿ ಸೇವನೆ

ಜ್ವರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಿರುವುದರಿಂದ ಚಿಕನ್ ಅನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಿಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗದೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ.

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ಮೊಟ್ಟೆ ತಿಂದರೆ ಕಾಮಾಲೆ ಬರುತ್ತಾ?

ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ಮೊಟ್ಟೆ ತಿಂದರೆ ಕಾಮಾಲೆ (ಜಾಂಡೀಸ್) ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಿನ್ನಬಹುದು.

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ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಮುಖ್ಯ

ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಕೇವಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

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