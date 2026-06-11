3.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ Fridge ತಗೊಂಡ ಮಂಗಳೂರಿನ 'ಮಧ್ಯಮ ಕುಟುಂಬ'; ಅದ್ರ ವಿಶೇಷತೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ದಂಗಾಗ್ತೀರಾ!
Madhyama Kutumba Youtube Channel: ಮಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಮಧ್ಯಮ ಕುಟುಂಬ ಎಂಬ ಯುಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನವರು ಹೊಸ ಮನೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು, ಕೆಲ ತಿಂಗಳುಗಳು ಕಳೆದಿವೆ. ಈಗ ಅವರು ಹೊಸ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇದರ ಬೆಲೆ ಹಾಗೂ ಫೀಚರ್ ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಗೊತ್ತಾ?
3 ಲಕ್ಷದ 40000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದ್ದು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಮರಾ ಇದೆ, ಯುಟ್ಯೂಬ್ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಫೀಚರ್ ಕೂಡ ಇದೆಯಂತೆ.
ಹೊರಗಡೆ Display ಇದೆ
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಎನ್ನೋದು ಹೊರಗಡೆ ಡಿಸ್ಪ್ಪೇನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ವಿಧ ವಿಧವಾದ ಅಡುಗೆ ರೆಸಿಪಿಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ.
ಕೋಲ್ಡ್ ನೀರು ಬರುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ
ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಬಾಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಇಡಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಕೋಲ್ಡ್ ನೀರು ಒಂದು ಕಡೆ ಬರುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ.
ಪದಾರ್ಥಗಳ ಕೊನೆಯ ಡೇಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ
ಫ್ರೀಜರ್ ಮಾಡಲು ದೊಡ್ಡ ಜಾಗ ಇದೆ. ನೀರು ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಬರುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತೇವೆಯೋ ಅದರ ಹೆಸರು ಬರೆದು, ಎಕ್ಸ್ಪಾಯಿರ್ ಡೇಟ್ ಮೆನ್ಶನ್ ಮಾಡಿಟ್ಟರೆ, ಅದು ನೊಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಕೊಡುವುದು.
ವೀಕ್ಷಕರು ಕಂಗಾಲು
ಇಷ್ಟು ದುಬಾರಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.
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