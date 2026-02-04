Kitchen Garden Tips: ಬುಟ್ಟಿ ತುಂಬಾ ಶುಂಠಿ-ಮೆಣಸು ಬೆಳೆಯಬೇಕಾ? 6 ಇಂಚಿನ ಪಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಗಿಡ ನೆಡಿ
Ginger and Chilli Kitchen Tips ಕಿಚನ್ ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯುವುದು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಎರಡೂ ಗಿಡಗಳು ಕಡಿಮೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ.
Image Credit : Gemini AI
ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಎರಡನ್ನೂ ಒಂದೇ ಪಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಶುಂಠಿ ಭೂಮಿಯ ಒಳಗೆ ಬೆಳೆದರೆ, ಮೆಣಸಿನ ಗಿಡ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದೇ ಪಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಿಚನ್ ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ 6 ಇಂಚಿನ ಪಾಟ್ ಬಳಸಿ ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಮೆಣಸನ್ನು ನೆಡಿ. ಇದನ್ನು ನೆಡುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
Image Credit : gemini AI
Ginger and Chilli
ಮೊದಲಿಗೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರು ಹರಿದುಹೋಗಲು ತೂತುಗಳಿರುವ 6 ಇಂಚಿನ ಪಾಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಪಾಟ್ನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಇಂಚಿನಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಮರಳು ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲುಗಳ ಪದರ ಹಾಕಿ. ನಂತರ, ಮಣ್ಣು, ವರ್ಮಿಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕೋಕೋಪೀಟ್ ಅನ್ನು ಸಮಾನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಪಾಟ್ಗೆ ತುಂಬಿಸಿ. ಮೇಲೆ 1 ಇಂಚು ಜಾಗ ಬಿಡಿ. ಈಗ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಶುಂಠಿಯ ತುಂಡನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಿ ನೆಡಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮೆಣಸಿನ ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡಿ.
Image Credit : Gemini AI
ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನ ಗಿಡ
ಗಿಡ ನೆಟ್ಟ ನಂತರ ಪಾಟ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ದಿನ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ನಂತರ, ಅದನ್ನು ಬಿಸಿಲು ಬೀಳುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿ. ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನ ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆಯಲು ದಿನಕ್ಕೆ 4-5 ಗಂಟೆಗಳ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಮನೆಯೊಳಗೆ (ಇಂಡೋರ್) ಇಡಬೇಡಿ.
Image Credit : AI
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ
ಪಾಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮಣ್ಣು ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಕೂಡಿರಬೇಕು, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಇರಬಾರದು. ಅತಿಯಾಗಿ ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ ಶುಂಠಿ ಕೊಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು.
Image Credit : Getty
ವರ್ಮಿಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸಾಸಿವೆ ಹಿಂಡಿ
ಪ್ರತಿ 15 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ವರ್ಮಿಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸಾಸಿವೆ ಹಿಂಡಿಯ ದ್ರವ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹಾಕಿ. ಇದರಿಂದ ಮೆಣಸಿನ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೂವು ಬಿಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶುಂಠಿ ದಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಗಿಡಗಳ ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಒಣಗಿದ ಅಥವಾ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ.
Image Credit : Gemini AI
ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 40-50 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೀಳಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಶುಂಠಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು 3-4 ತಿಂಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದೇ ಪಾಟ್ನಿಂದ ನೀವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತಾಜಾ ಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಟಿಪ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಿಚನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ.
