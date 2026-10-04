ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜಿಸಿದ ಹಳೆಯ ಹೂವಗಳನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಡಿ; ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಘಮ-ಘಮ ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ!
Homemade Sambrani: ದೇವರಿಗೆ ಮುಡಿಸಿದ ಹೂವು ಬಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಬಿಸಾಡಬೇಡಿ. ಆ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಘಮಘಮಿಸುವ ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಘಮಘಮಿಸುವ ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ ಮಾಡಿ
ದೇವರಿಗೆ ಮುಡಿಸಿದ ಹೂವು ಬಾಡಿದೆಯಾ? ಇನ್ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ಕಸಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ಪೂಜೆಗೆ ಬಳಸುವ ಹೂವುಗಳನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡದೆ, ಅದರಿಂದಲೇ ಘಮಘಮಿಸುವ ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ ತರುವ ಖರ್ಚು ಉಳಿಸಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಈ ಸುಗಂಧಭರಿತ ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು.
ಬಾಡಿದ ಹೂವುಗಳು, ಪಚ್ಚ ಕರ್ಪೂರ, ಚಕ್ಕೆ, ಏಲಕ್ಕಿ, ಲವಂಗ ಹಾಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ, ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿದರೆ ಇಡೀ ಮನೆಯನ್ನು ಘಮಘಮಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ ರೆಡಿ. ಹೂವುಗಳನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ಉಪಯುಕ್ತ ವಸ್ತುವನ್ನಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು
ದೇವರಿಗೆ ಏರಿಸಿದ ಬಾಡಿದ ಹೂವುಗಳು - ಬೇಕಾದಷ್ಟು
ಪಚ್ಚ ಕರ್ಪೂರ - ಸ್ವಲ್ಪ
ಚಕ್ಕೆ - 1-2 ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳು
ಏಲಕ್ಕಿ - 3-4
ಲವಂಗ - 4-5
ತುಪ್ಪ - ಬೇಕಾದಷ್ಟು
ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಪುಡಿ ಅಥವಾ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ ಬಳಸಬಹುದು.
ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
- ದೇವರಿಗೆ ಏರಿಸಿದ ಹೂವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಳೆತ ಅಥವಾ ಫಂಗಸ್ ಬಂದಿರುವ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿದ, ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
- ಹೂವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ದಾರ, ತೊಟ್ಟು ಮುಂತಾದ ಬೇಡದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ನಂತರ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ. ಹೂವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ತೇವಾಂಶ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು.
ಸುಗಂಧಕ್ಕಾಗಿ ಮಸಾಲೆ ಪುಡಿ
- ಪಚ್ಚ ಕರ್ಪೂರ, ಚಕ್ಕೆ, ಏಲಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಲವಂಗವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನುಣ್ಣಗೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿದ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿ ಅಥವಾ ಒರಳಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ತರಿತರಿಯಾಗಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಿಟ್ಟಿನಂತೆ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
- ಈ ಹೂವಿನ ಪುಡಿಗೆ ಮೊದಲೇ ರುಬ್ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಚಕ್ಕೆ, ಏಲಕ್ಕಿ, ಲವಂಗದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ.
ತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟಿ
- ಈ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ ಕಲಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮಿಶ್ರಣವು ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟಲು ಬರುವಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ತುಪ್ಪ ಬಳಸಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚು ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿದರೆ ಉಂಡೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಒಣಗುವುದಿಲ್ಲ.
- ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಉಂಡೆಗಳಾಗಿ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ತಯಾರಿಸಿದ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ. ಒಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ತೇವಾಂಶವಿಲ್ಲದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿದ ಮೇಲೆಯೇ ಇದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಬೇಕಾದಾಗ ಒಂದು ಒಣಗಿದ ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ ಉಂಡೆಯನ್ನು ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ ಹಾಕುವ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಹಚ್ಚಿ. ಹೂವುಗಳು ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆ ವಸ್ತುಗಳ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ಇಡೀ ಮನೆಗೆಲ್ಲಾ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸುಗಂಧ ಹರಡುತ್ತದೆ.
ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು:
- ಹೂವುಗಳಲ್ಲಿ ಫಂಗಸ್ ಅಥವಾ ಕೊಳೆತಿದ್ದರೆ ಬಳಸಬೇಡಿ.
- ಹಸಿ ಹೂವುಗಳನ್ನು ರುಬ್ಬಿ ಉಂಡೆ ಮಾಡಬೇಡಿ.
- ಪಚ್ಚ ಕರ್ಪೂರವನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇರಿಸಬೇಡಿ.
- ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ಸಾಂಬ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ದೂರವಿಡಿ.
- ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಾಡುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ತುಪ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಗೆ ಅಥವಾ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಉರಿಯುವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಗಮನಿಸದೆ ಬಿಡಬಾರದು.
ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ, ದೊಡ್ಡ ಉಪಯೋಗ:
ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಕಸಕ್ಕೆ ಎಸೆಯುವ ಬದಲು, ಅವುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ ಸುಗಂಧ ಬೀರುವ ವಸ್ತುವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಮರುಬಳಕೆಯ ವಿಧಾನ. ಹೂವಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಮಳದ ಜೊತೆಗೆ ಚಕ್ಕೆ, ಏಲಕ್ಕಿ, ಲವಂಗದ ಘಮ ಸೇರಿದಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
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