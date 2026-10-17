ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಮತ್ತೆ ಫಳಫಳನೆ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲು ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ
ಬೆವರು, ಧೂಳು ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶದಿಂದಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ಬೇಗನೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಆಭರಣದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ಬದಲು, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಮತ್ತು ಸಾಬೂನು ನೀರು ಬಳಸಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಬೆಳ್ಳಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ
ಬೆಳ್ಳಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಧರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಬೇಗ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಯಂಥ ಆಭರಣಗಳು ತೀರಾ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಚರ್ಮದ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದಾಗಿ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ಬೆವರು, ಧೂಳು, ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬೆಳ್ಳಿ ಕ್ರಮೇಣ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಹೊಳಪನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಯಾಕೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ?
ಪ್ರತಿಬಾರಿಯೂ ಆಭರಣದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತಾ ಹೇಳುವ ಬದಲು ನೀವೇ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಗುವ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಪಾದಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸವೆಯುವುದರಿಂದ ಕಣಕಾಲುಗಳು ಇತರ ಆಭರಣಗಳಿಗಿಂತ ಬೇಗನೆ ಕೊಳಕಾಗಬಹುದು. ಬೆವರು, ದೇಹದ ಎಣ್ಣೆ, ತೇವಾಂಶ, ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳು, ಲೋಷನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಧೂಳು ಎಲ್ಲವೂ ಬಣ್ಣ ಮಸುಕಾಗಲು ಕಾರಣ.
ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ?
- ಗೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾದಿಂದ ನೀವು ಫಳಫಳನೆ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬಹುದು
- ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾವನ್ನು ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರಸಿ ದಪ್ಪವಾಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ
- ನಂತರ ಗೆಜ್ಜೆಗೆ ಹಚ್ಚಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಉಜ್ಜಿ
- ಉಜ್ಜುವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಬಲ ಪ್ರಯೋಗಿಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ
- ಹಾಗೆಯೇ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಜ್ಜತ್ತ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು
- ಕೊನೆಗೆ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯಿರಿ
- ತಕ್ಷಣ ಮೃದುವಾದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒಣಗಿಸಿ
- ಕಣಕಾಲು ಮೇಲೆ ನೀರು ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಉಳಿಯಲು ಬಿಡಬೇಡಿ
ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್
- ನೀವು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬಹುದು
- ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಇರಿಸಿ
- ಅದಕ್ಕೆ ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ಟೀಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ
- ನಂತರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
- ನಂತರ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ
- ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯುವ ತನಕ ನೀರಲ್ಲಿರಲಿ
- ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಗೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ
- ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ
- ಮೃದುವಾದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ
ಹಗುರವಾದ ಕೊಳೆಗೆ ಸಾಬೂನು ನೀರು
- ಧೂಳು ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಗೆಜ್ಜೆ ಹೊಳಪು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ
- ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವ ದ್ರವವನ್ನು ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ
- 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಡಿ
- ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವ ಬ್ರಷ್ನಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡಿ
- ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ
- ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ
ಬೆಳ್ಳಿ ಪಾಲಿಶ್ ಬಟ್ಟೆ ಬಳಸಿ
ಒದು ವೇಳೆ ನೀವು ನೀರು ಅಥವಾ ಇತರ ದ್ರಾವಕಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ರೆ.. ಬೆಳ್ಳಿ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡುವ ಬಟ್ಟೆಯು ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆ. ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಯ ಮೇಲ್ಮೈ ಮೇಲೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ, ಕಪ್ಪು ಅಥವಾ ಮಂದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಇದು ಬೆಳಕಿನ ಕಲೆ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಕೊಳೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ. ನಿಮ್ಮ ಆಭರಣ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಬೇಗ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
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