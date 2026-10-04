ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ನಿಂದ ವಾಸನೆ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ? ಕೇವಲ 10 ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಸಾಕು, ಸಮಸ್ಯೆಯೇ ಇರಲ್ಲ
Smelly washing machine home remedy: ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆದ ಮೇಲೂ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ? ಕೇವಲ 10 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಸಬಹುದು. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆದ ಮೇಲೂ ವಾಸನೆ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ?
ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆದ ಮೇಲೂ ವಾಸನೆ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ?
ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆದ ಮೇಲೂ ಒಂಥರಾ ಬೂಸ್ಟ್ (ಫಂಗಸ್) ವಾಸನೆ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ? ಮಷಿನ್ನ ಡ್ರಮ್, ರಬ್ಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಟ್ರೇನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೊಳೆಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ಸೋಪಿನ ಪುಡಿ, ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಸಾಫ್ಟ್ನರ್ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ.
ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ
ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ
ದುಬಾರಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಖರೀದಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಬಳಸಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಟು, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 2 ರಿಂದ 3 ಚಮಚ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಬೆರೆಸಿ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಟ್ರೇಗೆ ಹಾಕಿ.
ಇದರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಕಪ್ ವಿನೆಗರ್ ಕೂಡ ಬಳಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಷಿನ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಮೊದಲು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ವಿನೆಗರ್ ಬಳಸಿದರೆ ರಬ್ಬರ್ ಭಾಗಗಳು ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಮಷಿನ್ನಲ್ಲಿರುವ 'Tub Clean' ಅಥವಾ 'Drum Clean' ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ ಮಾಡಿ.
ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕದೆ ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಸೈಕಲ್ ರನ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಒಳಗಿರುವ ಹಳೆಯ ಸೋಪಿನ ಜಿಡ್ಡು ಮತ್ತು ಕೊಳೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿ ನೀಡಿರುವ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸೇಫ್.
ರಬ್ಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಫಿಲ್ಟರ್ ನಿರ್ವಹಣೆ
ರಬ್ಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಫಿಲ್ಟರ್ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಫ್ರಂಟ್ ಲೋಡ್ ಮಷಿನ್ಗಳ ಡೋರ್ ಸುತ್ತ ಇರುವ ರಬ್ಬರ್ ಮಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಯ ನೂಲುಗಳು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಮಡಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅಗಲಿಸಿ, ಮೊದಲು ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ, ಆಮೇಲೆ ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಿ. ಹಾಗೆಯೇ, ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಟ್ರೇ ತೆಗೆದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುವ ಸೋಪಿನ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಮೃದುವಾದ ಬ್ರಷ್ನಿಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ.
ಹೆಚ್ಚು ಸೋಪು ಹಾಕಿದರೆ ಬಟ್ಟೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ. ಅತಿಯಾದ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಮಷಿನ್ ಒಳಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ವಾಸನೆ ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ, ಪವರ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ, ಮಷಿನ್ ಕೆಳಗಿರುವ ಲಿಂಟ್ ಅಥವಾ ಪಂಪ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ತೆಗೆದು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಕೂದಲು, ಕಸವನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಫಿಲ್ಟರ್ ಜಾಗ ಒಂದೊಂದು ಮಾಡೆಲ್ಗೆ ಬದಲಾಗುವುದರಿಂದ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ನೋಡಿ. ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ ಫಿಲ್ಟರ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿದ ಮೇಲಷ್ಟೇ ಮತ್ತೆ ಮಷಿನ್ಗೆ ಸೇರಿಸಿ.
ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ತಡೆಯುವ ದಾರಿಗಳು
ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ತಡೆಯುವ ದಾರಿಗಳು
ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆದ ಮೇಲೆ ಮಷಿನ್ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಒಣಗಲು ಬಿಡುವುದೇ ವಾಸನೆ ತಡೆಯುವ ಬೆಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ. ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣ ಡೋರ್ ಮತ್ತು ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಟ್ರೇ ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಓಪನ್ ಇಡಿ. ಇದರಿಂದ ಒಳಗಿರುವ ತೇವಾಂಶ ಒಣಗುತ್ತದೆ. ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಮತ್ತು ಡೋರ್ ಅನ್ನು ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಿ ಇಡುವುದು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೇದು.
ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮಷಿನ್ ಒಳಗೆ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಬಿಡದೆ ತಕ್ಷಣ ಒಣಗಲು ಹಾಕಿ. ಮಷಿನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತುರುಕಬೇಡಿ. ಹೆಚ್ಚು ಬಟ್ಟೆಗಳಿದ್ದರೆ ನೀರು ಮತ್ತು ಸೋಪು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಲುಪುವುದಿಲ್ಲ.
ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬಳಕೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ 'Tub Clean' ಮಾಡುವುದು ಮಷಿನ್ ಲೈಫ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೂ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಹೋಗದಿದ್ದರೆ, ಡ್ರೈನೇಜ್ ಪೈಪ್ ಅಥವಾ ಒಳಗಿನ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಕರೆಯುವುದು ಸೇಫ್.
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