Wallpaper Ideas: ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ನೋಡಿದವ್ರು 'ರಾಯಲ್, ವಾವ್' ಎನ್ನಬೇಕಾ? 5 ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ವಾಲ್ಪೇಪರ್ ಬಳಸಿ
Wall Decoration Ideas: ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಮನೆಯ ಗುರುತು. ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೊಸ ಲುಕ್ ನೀಡಲು ವಾಲ್ಪೇಪರ್ ಸುಲಭ ಆಯ್ಕೆ. ಸೋಫಾ ಹಿಂದೆ ವಾಲ್ಪೇಪರ್ ಹಾಕಿದರೆ ರೂಮ್ ಸ್ಟೈಲಿಶ್, ಐಷಾರಾಮಿ ಮತ್ತು ಮಾಡರ್ನ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಟ್ರೀ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ವಾಲ್ಪೇಪರ್
ಈ ಡಿಸೈನ್ 'ಟ್ರೀ ಆಫ್ ಲೈಫ್' ಥೀಮ್ ಆಧರಿಸಿದ್ದು, ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್ಗೆ ರಾಯಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಟಚ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಉಬ್ಬಿದ ಮರ ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳ ಕಲಾಕೃತಿ ಇದನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ವೈಬ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ವಾಲ್ಪೇಪರ್
ಈ ಡಿಸೈನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್ಗೆ ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿಯಂತಹ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಾಕಾರದ ವಿನ್ಯಾಸವು ಜಾಗವನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಾಡರ್ನ್ ಮತ್ತು ಸೊಗಸಾದ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮಾರ್ಬಲ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ವಾಲ್ಪೇಪರ್
ಮಾರ್ಬಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಇದನ್ನು ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮತ್ತು ಸೊಗಸಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸೋಫಾಗೆ ಹೊಂದುವ ವಾಲ್ಪೇಪರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ನೇಚರ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ವಾಲ್ಪೇಪರ್
ಈ ಡಿಸೈನ್ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದ್ದು, ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್ಗೆ ತಾಜಾ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ತಾಳೆ ಎಲೆಗಳ ವಿನ್ಯಾಸವು ಇದನ್ನು ಸೊಗಸಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮತ್ತು ಮಾಡರ್ನ್ ವೈಬ್ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತ.
ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ವಾಲ್ಪೇಪರ್
ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸೊಗಸಾಗಿ ಕಾಣಲು ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ವಾಲ್ಪೇಪರ್ ಹಾಕಿ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಡಿಸೈನ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಸೋಫಾದ ಹಿಂದೆ ಇದನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್ ನೀಡಿ.
