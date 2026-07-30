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- Friendship Day Gifts: ದುಬಾರಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಬೇಡ; ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತನ ಖುಷಿ ಪಡಿಸಲು ಈ 10 ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಸಾಕು!
Friendship Day Gifts: ದುಬಾರಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಬೇಡ; ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತನ ಖುಷಿ ಪಡಿಸಲು ಈ 10 ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಸಾಕು!
Friendship Day 2026 ಅನ್ನು ಈ 10 ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ DIY ಗಿಫ್ಟ್ ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನ ತಿಳಿಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗಾಗಿ ಮರೆಯಲಾಗದ ಗಿಫ್ಟ್ ನೀವೇ ತಯಾರಿಸಿ.. ಇವು ಸುಲಭ, ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಈ ಗಿಫ್ಟ್ಗಳು ಸ್ನೇಹ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ. ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
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Image Credit : ChatGPT
Chocolate Bouquet
ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು
- ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯ/ಗೆಳತಿಯ ಇಷ್ಟಪಡುವ ಚಾಕೊಲೇಟ್ಗಳು
- ಮರದ ಕಡ್ಡಿಗಳು (Wooden skewers)
- ಫ್ಲೋರಲ್ ಟೇಪ್
- ಸುತ್ತುವ ಕಾಗದ
- ರಿಬ್ಬನ್, ಗ್ಲೂ ಡಾಟ್ಸ್
ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ
- ಚಾಕೊಲೇಟ್ಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಿಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಸಿ.
- ಫ್ಲೋರಲ್ ಟೇಪ್ನಿಂದ ಸುತ್ತಿ.
- ಅವುಗಳನ್ನು ಹೂಗಳಂತೆ ಜೋಡಿಸಿ.
- ಅಲಂಕಾರಿಕ ಕಾಗದದಿಂದ ಸುತ್ತಿ.
- ರಿಬ್ಬನ್ ಕಟ್ಟಿ, ಗಿಫ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕಿ.
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Image Credit : ChatGPT
Personalized Mug Painting
ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು
- ಪ್ಲೇನ್ ಸೆರಾಮಿಕ್ ಮಗ್
- ಆಯಿಲ್-ಬೇಸ್ಡ್ ಪೇಂಟ್ ಮಾರ್ಕರ್ಗಳು
- ಓವನ್ (ಬೇಕಿದ್ದರೆ)
- ಪೆನ್ಸಿಲ್ (ಬೇಕಿದ್ದರೆ)
ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ
- ಮಗ್ ಅನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.
- ಪೆನ್ಸಿಲ್ನಿಂದ ಡಿಸೈನ್ ಬರೆಯಿರಿ.
- ಹೆಸರು, ಡೂಡಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿ.
- ಪೇಂಟ್ ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ.
- ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಪೇಂಟ್ ಮಾರ್ಕರ್ ಸೂಚನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಓವನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಕ್ ಮಾಡಿ.
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Image Credit : ChatGPT
Handmade Friendship Bracelet
ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು
- ಎಂಬ್ರಾಯಿಡರಿ ದಾರ
- ಮಣಿಗಳು (ಬೇಕಿದ್ದರೆ)
- ಟೇಪ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲಿಪ್ಬೋರ್ಡ್
- ಕತ್ತರಿ
ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ
- ದಾರದ 6–8 ಎಳೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ.
- ಒಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಟು ಹಾಕಿ.
- ಅದನ್ನು ಟೇಪ್ನಿಂದ ಸುತ್ತಿ.
- ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ದಾರಗಳನ್ನು ಹೆಣೆಯಿರಿ.
- ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಮಣಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
- ತುದಿಗಳನ್ನು ಭದ್ರವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ.
- ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ಮಾಡಿ
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Image Credit : ChatGPT
DIY Pop-Up Gift Box
ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು
- ಬಣ್ಣದ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ಟಾಕ್
- ಅಂಟು, ಕತ್ತರಿ
- ಫೋಟೋಗಳು, ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಗಳು
- ಅಲಂಕಾರಿಕ ಕಾಗದ
ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ
- ಕಾರ್ಡ್ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನು ಲೇಯರ್ ಇರುವ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ರೀತಿ ಮಡಚಿ.
- ಪ್ರತಿ ಫ್ಲ್ಯಾಪ್ ಮೇಲೆ ಫೋಟೋ ಅಂಟಿಸಿ.
- ಕೈಬರಹದ ಸಂದೇಶ ಮತ್ತು ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
- ಹಾರ್ಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ.
- ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ (ಚಾಕೊಲೇಟ್ನಂತಹ) ಇಡಿ.
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Image Credit : ChatGPT
Open When Letters
ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು
- ಲಕೋಟೆಗಳು
- ಬರೆಯುವ ಕಾಗದ
- ಬಣ್ಣದ ಪೆನ್ನುಗಳು
- ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಗಳು, ರಿಬ್ಬನ್ ಅಥವಾ ಬಾಕ್ಸ್
ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ
- ಹಲವು ಲಕೋಟೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ.
- ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ 'ನೀನು ಬೇಸರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಓದು', 'ನನ್ನ ನೆನಪಾದಾಗ ಓದು', 'ಪ್ರೇರಣೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಓದು', 'ಸಂಭ್ರಮಿಸುವಾಗ ಓದು' ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟದ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಶ ಬರೆಯಿರಿ.
- ಪ್ರತಿ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೂ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಪತ್ರ ಬರೆಯಿರಿ.
- ಲಕೋಟೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿ.
- ಅವುಗಳನ್ನು ರಿಬ್ಬನ್ನಿಂದ ಕಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಿ.
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Image Credit : ChatGPT
Decorated Plant Pot
ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು
- ಸಣ್ಣ ಟೆರ್ರಾಕೋಟಾ ಪಾಟ್
- ಅಕ್ರಿಲಿಕ್ ಪೇಂಟ್, ಪೇಂಟ್ ಬ್ರಷ್
- ಸಕ್ಯುಲೆಂಟ್, ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟದ ಗಿಡ
- ಮಣ್ಣು, ಸೀಲರ್ (ಬೇಕಿದ್ದರೆ)
ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ
- ಪಾಟ್ಗೆ ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಡಿಸೈನ್ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿ.
- ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ.
- ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಪೇಂಟ್ಗೆ ಸೀಲ್ ಮಾಡಿ.
- ಪಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ತುಂಬಿ.
- ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಗಿಡವನ್ನು ನೆಟ್ಟು, ಕೈಬರಹದ ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕಿ.
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Image Credit : ChatGPT
Customized Photo Frame
ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು
- ಪಾಪ್ಸಿಕಲ್ ಕಡ್ಡಿಗಳು
- ಗ್ಲೂ ಗನ್, ಅಕ್ರಿಲಿಕ್ ಪೇಂಟ್
- ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಫೋಟೋ
- ಅಲಂಕಾರಿಕ ಹೂವು ಅಥವಾ ಬಟನ್ಗಳು
- ರಿಬ್ಬನ್
ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ
- ಪಾಪ್ಸಿಕಲ್ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಚೌಕದ ಫ್ರೇಮ್ನಂತೆ ಅಂಟಿಸಿ.
- ಫ್ರೇಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿ.
- ಹೂವು, ಬಟನ್ ಅಥವಾ ಗ್ಲಿಟರ್ನಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ.
- ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಫೋಟೋವನ್ನು ಅಂಟಿಸಿ.
- ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ ನೇತುಹಾಕಲು ರಿಬ್ಬನ್ ಸೇರಿಸಿ.
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Image Credit : ChatGPT
DIY Scented Candle
ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು
- ಸೋಯಾ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್
- ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬತ್ತಿ
- ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಯಿಲ್
- ಗಾಜಿನ ಜಾರ್
- ಮರದ ಕಡ್ಡಿ, ಡಬಲ್ ಬಾಯ್ಲರ್
ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ
- ಡಬಲ್ ಬಾಯ್ಲರ್ ಬಳಸಿ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕರಗಿಸಿ.
- ಕೆಲವು ಹನಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಯಿಲ್ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
- ಜಾರ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬತ್ತಿಯನ್ನು ಇರಿಸಿ.
- ನಿಧಾನವಾಗಿ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸುರಿಯಿರಿ.
- ಜಾರ್ ಅನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವ ಮೊದಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ.
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Image Credit : ChatGPT
Jar Filled with Friendship Notes
ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು
- ಗಾಜಿನ ಜಾರ್
- ಬಣ್ಣದ ಕಾಗದ
- ರಿಬ್ಬನ್, ಮಾರ್ಕರ್
- ಅಲಂಕಾರಿಕ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಗಳು
ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ
- ಬಣ್ಣದ ಕಾಗದವನ್ನು ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಿಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ.
- ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಏಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ 50–100 ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.
- ಪ್ರತಿ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಮಡಚಿ.
- ಎಲ್ಲಾ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಜಾರ್ ಒಳಗೆ ಇರಿಸಿ.
- ಮುಚ್ಚಳದ ಸುತ್ತ ರಿಬ್ಬನ್ ಕಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕೈಬರಹದ ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕಿ.
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Image Credit : ChatGPT
Friendship Memory Scrapbook
ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು
- ಸಣ್ಣ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ಬುಕ್
- ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಫೋಟೋಗಳು
- ಬಣ್ಣದ ಕಾಗದ, ವಾಶಿ ಟೇಪ್
- ಅಂಟು, ಕತ್ತರಿ
- ಮಾರ್ಕರ್ ಅಥವಾ ಜೆಲ್ ಪೆನ್ನುಗಳು
- ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಗಳು (ಬೇಕಿದ್ದರೆ)
ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ
- ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನೆಚ್ಚಿನ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ.
- ಪ್ರತಿ ಪುಟವನ್ನು ಬಣ್ಣದ ಕಾಗದ ಮತ್ತು ವಾಶಿ ಟೇಪ್ ಬಳಸಿ ಅಲಂಕರಿಸಿ.
- ಕೈಬರಹದ ನೆನಪುಗಳು, ತಮಾಷೆಯ ಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ಸೈಡ್ ಜೋಕ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
- ಭವಿಷ್ಯದ ನೆನಪುಗಳಿಗಾಗಿ ಖಾಲಿ ಪುಟಗಳನ್ನು ಬಿಡಿ.
- ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಹೆಸರಿರುವ ಪರ್ಸನಲೈಸ್ಡ್ ಕವರ್ನೊಂದಿಗೆ ಮುಗಿಸಿ.
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