ತೀವ್ರವಾದ ತುರಿಕೆ, ಸಣ್ಣ ಕೆಂಪು ದದ್ದು, ತುರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಿಗಣೆಯಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಅವುಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವಾದರೂ ಕೆಲವು ವಿಧಾನ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಅವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಾಯುತ್ತವೆ.
ತಿಗಣೆ ಓಡಿಸಲು ಜನರು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವು ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕೀಟಗಳು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮರಳುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ.
ಆದರೆ ಬೇವು ಮತ್ತು ಪುದೀನಾ ಎಲೆಗಳ ವಾಸನೆಯು ತಿಗಣೆ ನಿರೋಧಕವಾಗಿದ್ದು, ಇವುಗಳನ್ನು ಹಾಸಿಗೆಯ ಕೆಳಗೆ ಮತ್ತು ಹಾಸಿಗೆಯ ಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ತಿಗಣೆಯನ್ನ ದೂರ ಓಡಿಸುತ್ತವೆ.
ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಹಾಸಿಗೆ, ದಿಂಬುಗಳನ್ನ ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಆಗ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಲಾರ್ವಾಗಳು ಸಾಯುತ್ತವೆ. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಡ್ಡುವುದರಿಂದ ಅದೆಂಥದ್ದೇ ಕೀಟವಾದ್ರೂ ಕೊಲ್ಲಬಹುದು.
ತಿಗಣೆಯು ತಂಪು ಮತ್ತು ಕೊಳಕು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಿ. ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು, ಹಾಸಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೋಫಾಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.
