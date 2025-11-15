ಪ್ಲೇಟ್, ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮನೆಯೊಳಗಿನ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಯನ್ನೂ ಹೋಗಿಸಲು ಸೂಪರ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್!
Smart Kitchen Organization: ಇನ್ಮೇಲೆ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಏರ್ ಫ್ರೆಶ್ನರ್ ಖರೀದಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನ ಸುವಾಸನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತೆ ಮಾಡಲು ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸರಳವಾದ ಪದಾರ್ಥ ಬಳಸಬಹುದು.
ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಬಳಸಬಹುದು ಸರಳವಾದ ಪದಾರ್ಥ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೀನಿನಂತಹ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಡೀ ಮನೆ ಅದೇ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಆಗ ಕೆಲವರು ಕರಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗಿ ಮನೆ ಸುವಾಸನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರಲು ಏರ್ ಫ್ರೆಶ್ನರ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಏರ್ ಫ್ರೆಶ್ನರ್ ಖರೀದಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನ ಸುವಾಸನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತೆ ಮಾಡಲು ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸರಳವಾದ ಪದಾರ್ಥ ಬಳಸಬಹುದು.
ಕಂಫರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಡೆಟಾಲ್
ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಹಳೆಯ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಸುರಿಯಿರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಫರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಡೆಟಾಲ್ ಸೇರಿಸಿ ಕುದಿಯಲು ಬಿಡಿ. ಕುದಿಸುವಾಗ ಹೊರಬರುವ ಉಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹರಡುತ್ತದೆ. ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಕೌಂಟರ್ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿನೀರನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿದರೂ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ನೀರನ್ನು ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಬಹುದು. ಅದು ಕೂಡ ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಸ್ಪ್ರೇ ಬಾಟಲಿಗೆ ಸುರಿದು ಟೈಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೌವ್ ಟಾಪ್ಗಳಂತಹ ಸಣ್ಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಬಹುದು. ಇದು ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಹಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ಲೇಟ್, ಪಾತ್ರೆಯೊಳಗೆ ವಾಸನೆಯಿದ್ದಾಗ
ನೀವು ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಮಟನ್, ಚಿಕನ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಬೇಯಿಸಿದಾಗ ಅದರ ವಾಸನೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸರಳ ಮಾರ್ಗವಿದೆ. ಕುಕ್ಕರ್ ಮುಚ್ಚಳದಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ಅದಕ್ಕೆ ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆ ಅಥವಾ ಸಾದಾ ಕಾಗದವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಉರಿಯಲು ಬಿಡಿ. ಕಾಗದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉರಿದ ನಂತರ ಕುಕ್ಕರ್ ಅನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಮುಚ್ಚಿ. ಈ ಹೊಗೆ ಕುಕ್ಕರ್ನಿಂದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಂತರ ಕುಕ್ಕರ್ ಅನ್ನು ತೊಳೆದರೆ ಯಾವುದೇ ವಾಸನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಡುಗೆಮನೆಯು ವಾಸನೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಎರಡು ದಿನದವರೆಗೂ ಸುವಾಸನೆ
ಸಮಯ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಕಂಫರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಹತ್ತಿ ಉಂಡೆಗಳು ಅಥವಾ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನು ನೆನೆಸಿ, ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಟೈಲ್ಸ್, ಹಾಲ್, ಬಾತ್ರೂಮ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸೆಲ್ಲೋ ಟೇಪ್ ನಿಂದ ಅಂಟಿಸಬಹುದು. ಇಡೀ ಮನೆ 2 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
ಪೆನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಮಶ್ರೂಮ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳು, ಶಾಂಪೂ ಮತ್ತು ಕಂಫರ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಜೋಡಿಸಬಹುದು. ಹೋಟೆಲ್ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆದರೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ಅಂಟಿಸಬಹುದು. ಆ ನಂತರ ಚಮಚಗಳು, ಕತ್ತರಿ ಮತ್ತು ಲೈಟರ್ಗಳಂತಹ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪೆನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ
ಈ ಸರಳ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಲಹೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಪರಿಮಳಯುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ. ಮನೆಯ ಸುಗಂಧ, ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಂಗ್ರಹಣೆ..ಈ ಮೂರನ್ನೂ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿದೆ.