ಇಟ್ಟಲ್ಲೇ ಈರುಳ್ಳಿ ಕೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ಯಾ? ಕಪ್ಪಗಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಪಕ್ಕಾ, ನೀವು ಮಾಡುವ ಈ ತಪ್ಪುಗಳೇ ಕಾರಣ!
Kitchen tips ಈರುಳ್ಳಿ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ಕೆಟ್ಟು ಬೇಗ ಹಾಳಾಗಬಹುದು.
ಅಡುಗೆ ಸಲಹೆಗಳು
ಈರುಳ್ಳಿ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ತುಂಬಾ ಮಖ್ಯ. ಈರುಳ್ಳಿ ಪಕೋಡ ಜೊತೆ ಸಂಜೆ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದು ಒಂದು ಆನಂದ. ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅವು ಕೊಳೆಯಬಹುದು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತಾಜಾವಾಗಿಡಲು ಮತ್ತು ಕೊಳೆಯದಂತೆ ತಡೆಯಲು, ನೀವು ಈ ಶೇಖರಣಾ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು.
ತಂಪಾದ ಮತ್ತು ಒಣ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ
ಈರುಳ್ಳಿ ಕೊಳೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು, ಅವುಗಳನ್ನು ನೀರಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ತೇವವಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ದೂರವಿಡಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವು ಕೊಳೆಯಬಹುದು. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ, ತೇವಾಂಶವು ಈರುಳ್ಳಿ ಬೇಗನೆ ಕೊಳೆಯಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಈರುಳ್ಳಿ ತರುವಾಗ ಒದ್ದೆಯಾದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮೊದಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ. ಒಣಗಿದ ನಂತರ, ಅವುಗಳನ್ನು ಒಣ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ.
ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ
ಅನೇಕ ಜನರು ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದ ನಂತರ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಜಾಲರಿಯ ಬುಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ತೆರೆದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಡಿ. ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದ ಅಥವಾ ಕೊಳೆತ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ತ್ಯಜಿಸಿ.
ಈ ವಸ್ತುವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ
ನೀವು ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಡಿ. ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ತಾಜಾವಾಗಿಡಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇಡಬೇಕು.
