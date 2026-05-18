ಮೈಸೂರಿನ ಈ 5 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಗಳ ಸಂಚಾರ ಇದೆಯಾ? ಧೈರ್ಯವಿದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ
ರಾಜಮನೆತನದ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಭೂದೃಶ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಮೈಸೂರು, ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ವಿಚಿತ್ರ ದೃಶ್ಯಗಳ ಪಿಸುಮಾತುಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅತೀ ಭೀಕರವಾಗಿದೆ.
ಕುಕ್ಕರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ
ಮೈಸೂರಿನ ಕುಕ್ಕರಹಳ್ಳಿ ಸರೋವರವು ತನ್ನ ಪ್ರಶಾಂತ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ಬೆಳಗಿನ ನಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮುಸ್ಸಂಜೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಈ ಶಾಂತಿಯುತ ಧಾಮವು ಹೆಚ್ಚು ವಿಲಕ್ಷಣ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಇದು ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದೆವ್ವದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ .
ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹ ಮೈಸೂರು
ಮೈಸೂರಿನ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದ ಸುತ್ತ ಅನೇಕ ವದಂತಿಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದೆವ್ವಗಳಿವೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹವು ಪ್ರೇತ ಕಥೆಗಳ ಮೂಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವದಂತಿಗಳಿವೆ.ಕೆಲವು ಜನರು ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಸುತ್ತಲೂ ವಿಚಿತ್ರ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಭಯಾನಕ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ,
ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ
ವೆಡಿಯರ ರಾಜವಂಶದ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀರಂಗರಾಯನ ಪತ್ನಿ ಅಲಮೇಲಮ್ಮನ ಶಾಪದ ಅನಗತ್ಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು, ಅರಮನೆಗೆ ಭೂತಗಳ ಸಂಬಂಧಿ ಕಥೆಗಳು, ರಾತ್ರಿ ನಗುವ ಶಬ್ದ ಹೆದರಿಕೆ ಮೂಡಿಸುವಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಅನೇಕರು ರಾತ್ರಿ ಹೆಜ್ಜೆ ತುಣುಕಿನ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ಭೂತ ವಿರಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ .
ವೊಂಟಿಕೊಪ್ಪಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ದೆವ್ವದ ಮನೆ
1940–ಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಹಠಾತ್ ಮತ್ತು ನಿಗೂಢ ಸಾವಿನ ನಂತರ ಮನೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಯಿತು. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮನೆಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವವರಿಗೆ ಕೂಗುವುದು ಮತ್ತು ಪಿಸುಮಾತುಗಳಂತಹ ವಿಚಿತ್ರ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತೆ.
ಹಾರರ್ ಹೌಸ್, ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಮೇಣದ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ
ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಭಯಾನಕ ಮನೆಯು ಸಂದರ್ಶಕರನ್ನು ಭಯದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಡುವ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯೂ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತೆ ಇರುತ್ತೆ.