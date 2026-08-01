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- ಕದ್ದುಮುಚ್ಚಿ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಕಾವೇರಿ ನೀರು? ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಮಂಡ್ಯ ಹುಡುಗನ ಖತರ್ನಾಕ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್
ಕದ್ದುಮುಚ್ಚಿ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಕಾವೇರಿ ನೀರು? ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಮಂಡ್ಯ ಹುಡುಗನ ಖತರ್ನಾಕ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್
ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಕದ್ದುಮುಚ್ಚಿ ನೀರು ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಶಂಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾನೆ.
ಕದ್ದುಮುಚ್ಚಿ ಪಕ್ಕದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾವೇರಿ ನೀರು
ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಕದ್ದುಮುಚ್ಚಿ ನೀರು ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಶಂಕೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ವಿನೂತನ ಹಾದಿ ತುಳಿದಿದ್ದಾನೆ. ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಬಂಡೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಮೂಲಕ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸುತ್ತಿರುವ ಶಂಕೆ!
ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಕದ್ದುಮುಚ್ಚಿ ಕಾವೇರಿ ನೀರನ್ನು ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಭಾರಿ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕಾವೇರಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನೀರು ಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದರ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಸ್ವತಃ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾನೆ.
ನದಿ ಮಧ್ಯದ ಬಂಡೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿದು ಗುರುತು
ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗಂಜಾಂ ಮೂಲದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಎಂಬ ಯುವಕ ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಯಲಿಗೆಳೆಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಗಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಬಂಡೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಆತ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬಳಿದು ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಗುರುತಿಸಲು (Mark) ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.
ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಪತ್ತೆಗೆ ವಿನೂತನ ಐಡಿಯಾ
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದ್ದವು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಂಡೆಗೆ ಬಳಿದಿರುವ ಬಣ್ಣದ ಗುರುತಿನ ಮೇಲೆ ನೀರು ಹರಿದು ಹೋದರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಕದ್ದುಮುಚ್ಚಿ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡುತ್ತಿರುವುದು ಸತ್ಯ ಎಂಬುದು ಸಾಬೀತಾಗಲಿದೆ.
ಯುವಕ ಅಭಿಷೇಕ್ನ ಸಾಹಸ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಗಂಜಾಂನ ಅಭಿಷೇಕ್ ನದಿ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಈ ರೀತಿ ಬಂಡೆಗೆ ಗುರುತು ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ನಡೆಯನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಬಣ್ಣದ ಮಾರ್ಕ್ನಿಂದ ಧೃಡಪಟ್ಟರೆ, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಉಗ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಹೋರಾಟ ರೂಪಿಸುವುದಾಗಿ ಆತ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ.
ಮುಂದುವರಿದ ಕಾವೇರಿ ಕಾವಲು
ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ಹರಿವಿನಲ್ಲಿ ದಿಢೀರ್ ಏರಿಳಿತ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿರುವುದು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕಾವೇರಿ ಹೋರಾಟಗಾರರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಅನುಮಾನ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ನದಿ ಮಧ್ಯದ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲಿನ ಈ ಗುರುತು ಈಗ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿವಿನ ನೈಜ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ದಿಕ್ಸೂಚಿಯಂತಾಗಿದೆ.