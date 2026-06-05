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- ಕೋಲಾರ: ಮಲಗಿದ್ದ ಕುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಚಾಕು-ಮಚ್ಚುಗಳಿಂದ ಇರಿದ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು! 50 ಕುರಿಗಳ ಪೈಕಿ 5 ಸಾವು, 18 ಕುರಿಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ!
ಕೋಲಾರ: ಮಲಗಿದ್ದ ಕುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಚಾಕು-ಮಚ್ಚುಗಳಿಂದ ಇರಿದ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು! 50 ಕುರಿಗಳ ಪೈಕಿ 5 ಸಾವು, 18 ಕುರಿಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ!
ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾಲೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಡಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಘಾತಕಾರಿ, ಅಮಾನವೀಯ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ, ರಾತ್ರಿ ಶೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ 50ಕ್ಕು ಹೆಚ್ಚು ಕುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಮರ್ಮಿಗಳು ಚಾಕು ಮಚ್ಚು ದಾಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಐದು ಕುರಿಗಳು ನರಳಾಡಿ ಸತ್ತಿವೆ ಉಳಿದ ಕುರಿಗಳು ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ.
ರಾತ್ರೋ ರಾತ್ರಿ ಕುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮನಬಂದಂತೆ ಇರಿದ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು!
ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾಲೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಡಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಘಾತಕಾರಿ, ಅಮಾನವೀಯ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ರಾತ್ರಿ ಶೆಡ್ ನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ ಕುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಿಡಿಗಳು ಚಾಕು ಚೂರಿಗಳಿಂದ ಭೀಕರವಾಗಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ವಿಕೃತಿ ಮರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆ ದೃಶ್ಯಗಳು ನೋಡಿದರೆ ಎಂಥವರಿಗೂ ಎದೆ ನಡುಗುತ್ತದೆ.
ಕೋಲಾರ: 50 ಕುರಿಗಳ ಪೈಕಿ 18 ಕುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ, 5 ನರಳಾಡಿ ಸಾವು
ದೊಡ್ಡತಿಮ್ಮರಾಯಪ್ಪ ಎಂಬ ಬಡರೈತನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದ ಕುರಿಗಳು. ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಡಪಾಯಿ. ಸುಮಾರು 50 ಕುರಿಗಳ ಸಾಕಿದ್ದ ಅವಳಿಗೆ ಹೆಂಚಿನ ಮನೆಯ ಶೆಡ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದ. ರಾತ್ರಿ ಆ ಸೆಡ್ ನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ ಕುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಚಾಕು ಚೂರಿಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಕುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮನಬಂದಂತೆ ಇರಿದ್ದಾರೆ. ದಾಳಿಗೊಳಗಾದ ಪೈಕಿ 18 ಕುರಿಗಳ ಪೈಕಿ 5 ಕುರಿಗಳು ರಾತ್ರಿ ನರಳಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟಿವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಕತ್ತು ಸೀಳಿ ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದು ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಚ್ಚುವ ಸಾದ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ದೃಶ್ಯ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬಿಳಿಸಿದೆ.
ಕೋಲಾರ, ಕುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಮಾನವೀಯ ದಾಳಿ, ಬಡ ರೈತ ಕಣ್ಣೀರು
ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ತಡರಾತ್ರಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದರಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ ಕುರಿಗಳು ತೀವ್ರ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗಿ ನರಳಾಡಿವೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಂದಿನಂತೆ ಮಾಲೀಕ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಬಂದಾಗ ರಕ್ತಸಿಕ್ತವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಭೀಕರ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡು ಮಾಲೀಕ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಕುರಿಗಳು ಜೀವ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹರಸಾಹಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ರೈತನ ಕಣ್ಣುಗಳು ನೀರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುರಿಯಿತ್ತಿದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ 5 ಕುರಿಗಳ ಸಾವು
ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ 18 ಕುರಿಗಳ ಪೈಕಿ ಈಗಾಗಲೇ 5 ಕುರಿಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿವೆ. ಉಳಿದ 13 ಕುರಿಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ನಷ್ಟು ಕುರಿಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪುವ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಕೋಲಾರ: ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಭೇಟಿ, ಪರಿಶೀಲನೆ
ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಅಮಾನವೀಯ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಯಾರು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆತಂಕದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.