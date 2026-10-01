ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ 'ವಾಟರ್ ಮೆಟ್ರೋ' ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ದೊರೆತಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 19ರ ಪೈಕಿ 11 ಪ್ರಮುಖ ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಜಲಸಾರಿಗೆಯಿಂದ ನಗರದ ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಸಿಗಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರದಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮಂಗಳೂರು: ಕರಾವಳಿ ನಗರಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಸಾರಿಗೆ ರಂಗದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆಯಲಿರುವ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ 'ಮಂಗಳೂರು ವಾಟರ್ ಮೆಟ್ರೋ' ಯೋಜನೆಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಮಹತ್ವದ ಚಾಲನೆ ಲಭಿಸಿದೆ. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯ ಬಳಿಕ ತೀವ್ರಗೊಂಡ ಸುದೀರ್ಘ ಪರಿಶೀಲನೆಗಳ ನಂತರ, ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಒಟ್ಟು 19 ಜಲಸಾರಿಗೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಪೈಕಿ 11 ಪ್ರಮುಖ ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ಮಂಗಳೂರು ಬಂದರು ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಉಪವಿಭಾಗವು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದೆ.

ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಗೆ ಶೀಘ್ರವೇ ಮುಕ್ತಿ

ಮಂಗಳೂರಿನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸ್ವರೂಪವೇ ಈ ವಾಟರ್ ಮೆಟ್ರೋ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿದೆ. ನಗರದ ಸುತ್ತಲೂ ಆವರಿಸಿರುವ ನದಿ ಹಾಗೂ ಹಿನ್ನೀರಿನ ಜಲಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ, ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಉಂಟಾಗುವ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆಯ ಒತ್ತಡವು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕುವ ಬದಲು, ವೇಗವಾದ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಜಲಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಲಭ ಅವಕಾಶ ಲಭಿಸಲಿದೆ.

ಅಂತಿಮಗೊಂಡ 11 ವಾಟರ್ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಬಂದರು ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಯು ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಗುರುತಿಸಿರುವ 11 ಪ್ರಮುಖ ವಾಟರ್ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ವಿವರಗಳು ಹೀಗಿವೆ.

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  1. ಓಲ್ಡ್ ಪೋರ್ಟ್ (ಹಳೆ ಬಂದರು)
  2. ಪೋರ್ಟ್ ಫೆರಿ
  3. ಸುಲ್ತಾನ್ ಬತ್ತೇರಿ
  4. ತಣ್ಣೀರುಬಾವಿ ಚರ್ಚ್
  5. ಕಸಬಾ ಬೆಂಗ್ರೆ
  6. ನಾರ್ತ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಬಾರ್
  7. ಸ್ಯಾಂಡ್‌ಫಿಟ್ ಬೆಂಗ್ರೆ
  8. ಬಂಗ್ರ ಕೂಳೂರು
  9. ಕೂಳೂರು ಸೇತುವೆ (ಇಲ್ಲಿ 'ರೋ-ರೋ' ಮತ್ತು ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಮಾದರಿಯ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಿದೆ)
  10. ಜೆಪ್ಪಿನಮೊಗರು ಓಲ್ಡ್ ಫೆರಿ
  11. ಜೆಪ್ಪಿನಮೊಗರು ಎನ್‌ಎಚ್ (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ)

ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಹೊಸ ಉತ್ತೇಜನ

ಈ ಯೋಜನೆ ಕೇವಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೆ, ಕರಾವಳಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ ಹೊಸ ದಾರಿ ತೆರೆಯಲಿದೆ. ಜಲಸಾರಿಗೆ ಜಾಲ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಹಳೆ ಮಂಗಳೂರು ಬಂದರು, ತೋಟ ಬೆಂಗ್ರೆ, ಹೊಯ್ಗೆ ಬಜಾರ್ ಹಾಗೂ ಉಳ್ಳಾಲ ಮುಂತಾದ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಜಲಮಾರ್ಗಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಜಲ ಕ್ರೀಡೆಗಳು, ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ-ವಹಿವಾಟುಗಳು ಹಾಗೂ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಡಿಪಿಆರ್ ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಹಂತಗಳು

ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಪಿಪಿಪಿ (PPP) ಸೆಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಜೂನ್ 2025 ರಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಭೂಸ್ವಾಧೀನದ ಅಂದಾಜು ವಿವರಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರದಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗಲಿರುವ ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ (DPR) ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

  • ನಿಖರವಾದ ಜಲಮಾರ್ಗ ಹಾಗೂ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ.
  • ಪ್ರತಿ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ನಿಖರ ಭೂಮಿಯ ಪ್ರಮಾಣ.
  • ವಾಟರ್ ಮೆಟ್ರೋ ಬೋಟ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ.
  • ದೈನಂದಿನ ಸೇವಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಟಿಕೆಟ್ ದರ.
  • ಯೋಜನೆಯ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಮಾದರಿ.

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಈ ಯೋಜನೆಯು ಮಂಗಳೂರಿನ ಸಾರಿಗೆ ಭೂಪಟವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ನಗರದ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಿದೆ.