ಲಾಭ ಕಾಣದ ತರಕಾರಿ ಕೃಷಿಯಿಂದ ನೊಂದು, ಸುಗಂಧರಾಜ ಹೂವು ಬೆಳೆದು ರಾಜನಾದ ತುಮಕೂರು ರೈತನ ಕಥೆ!
ತುಮಕೂರಿನ ರೈತ ರಾಮಾಂಜುನಯ್ಯ ಅವರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತರಕಾರಿ ಕೃಷಿ ತೊರೆದು, ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ 'ಅರ್ಕಾ ಪ್ರಜ್ವಲ್' ತಳಿಯ ಸುಗಂಧರಾಜ ಹೂವಿನ ಕೃಷಿ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಅವರು ಅಧಿಕ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನೇ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಇತರ ರೈತರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಗಂಧರಾಜ ಬೆಳೆದು ರಾಜನಾದ ರೈತ
ಕರ್ನಾಟಕದ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎತ್ತಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಇಂದು ಪುಷ್ಪ ಕೃಷಿಯ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಗುರುತನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತ ಶ್ರೀ ರಾಮಾಂಜುನಯ್ಯ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತರಕಾರಿ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಟ್ಯೂಬೆರೋಸ್ (ಸುಗಂಧರಾಜ) ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಗ್ರಾಮದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೇ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತರಕಾರಿ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಪುಷ್ಪ ಕೃಷಿಯತ್ತ ಒಲವು
ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ರಾಮಾಂಜುನಯ್ಯ ಅವರು ಟೊಮೆಟೊ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಬೆಲೆಗಳ ಏರಿಳಿತ ಮತ್ತು ಅನಿಶ್ಚಿತ ಆದಾಯವು ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಮುಂದಾದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪ ಕೃಷಿಯತ್ತ ಅವರ ಗಮನ ಹರಿದು, ಟ್ಯೂಬೆರೋಸ್ ಬೆಳೆಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟರು. ಇದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತು.
ಅರ್ಕಾ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ತಳಿಯಿಂದ ಯಶಸ್ಸಿನ ದಾರಿ
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಐಸಿಎಆರ್-ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ‘ಅರ್ಕಾ ಪ್ರಜ್ವಲ್’ ಎಂಬ ಉನ್ನತ ತಳಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ತಳಿ ದೊಡ್ಡ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಹೂವುಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ತಳಿಗಳಿಗಿಂತ ಸುಮಾರು 20% ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೂಮಾಲೆ ಹಾಗೂ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಕೃಷಿ ವಿಧಾನಗಳು
ತುಮಕೂರಿನ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ (KVK) ಆಯೋಜಿಸಿದ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ರಾಮಾಂಜುನಯ್ಯ ಅವರು ಟ್ಯೂಬೆರೋಸ್ ಕೃಷಿಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಂಡರು. ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ಡೆಮೋನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ (FLD) ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಲ್ಬ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಅವರು, ಸರಿಯಾದ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನೆಡುವುದು, ಸಾವಯವ ಪೋಷಕಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಸಮರ್ಪಕ ನೀರಾವರಿ ಹಾಗೂ ಕೀಟ-ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣದಂತಹ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರು.
ಹೆಚ್ಚಿದ ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಆದಾಯದ ಏರಿಕೆ
ಮಾತ್ರ 2 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಬೆರೋಸ್ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದ ರಾಮಾಂಜುನಯ್ಯ ಅವರು ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ 11.74 ಟನ್ ಬಿಡಿ ಹೂವುಗಳ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ಇದರ ಮೂಲಕ ಅವರು ಸುಮಾರು ₹5.85 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ತರಕಾರಿ ಕೃಷಿಯ ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಪಡೆದರು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಬಲ್ಬ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನೂ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗೆ 18-20 ಟನ್ ಬಲ್ಬ್ ಹಾಗೂ ಬಲ್ಬ್ಲೆಟ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯದ ಮೂಲವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಲ್ಬ್ಗಳನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಇತರ ರೈತರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.
ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಟ್ಯೂಬೆರೋಸ್ ಬೆಳೆ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಹೂ ಬಿಡುವುದರಿಂದ ನಿರಂತರ ಆದಾಯ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಎತ್ತಿನಹಳ್ಳಿಯ ಹೂವುಗಳು ಈಗ ಪಾವಗಡ, ತುಮಕೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು, ಚೆನ್ನೈ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿವೆ. ಹಬ್ಬಗಳು ಹಾಗೂ ಮದುವೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುವುದರಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕೆವಿಕೆ ಮತ್ತು ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ (FPO) ಸಹಕಾರದಿಂದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಲಗೊಂಡಿದ್ದು, ರೈತರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ದೊರೆಯಲು ಸಹಾಯವಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಅವಲಂಬನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ನೇರ ಲಾಭ ರೈತರಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತಿದೆ.
ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನೋಪಾಯದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ
ಟ್ಯೂಬೆರೋಸ್ ಕೃಷಿಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಎತ್ತಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ. ಅನೇಕ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹೂವಿನ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೊಯ್ಲು, ವಿಂಗಡಣೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಣೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೂ ಇದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹30 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 15 ರೈತ ಕುಟುಂಬಗಳು ಇದರ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಪ್ರೇರಣೆಯಾದ ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮ
ರಾಮಾಂಜುನಯ್ಯ ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ರೈತರೂ ಟೊಮೆಟೊ ಮತ್ತು ಇತರ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳಿಂದ ಟ್ಯೂಬೆರೋಸ್ ಕೃಷಿಯತ್ತ ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಎತ್ತಿನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 15 ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಬೆರೋಸ್ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದು, ಇದು ಸುಸ್ಥಿರ ಕೃಷಿ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಸಮಗ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿದ ಕಥೆ
ಶ್ರೀ ರಾಮಾಂಜುನಯ್ಯ ಅವರ ದೃಢಸಂಕಲ್ಪ, ನವೀನತೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮನೋಭಾವ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೂಲಸ್ತಂಭಗಳಾಗಿವೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದಾಗ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿನಹಳ್ಳಿ ಒಂದು ಜೀವಂತ ಉದಾಹರಣೆ. ಟ್ಯೂಬೆರೋಸ್ ಕೃಷಿಯ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಗ್ರಾಮವು ಹೇಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದ ಜೀವನಮಟ್ಟವನ್ನು ಎತ್ತಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಕಥೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.