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- ಬೇಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ದೈತ್ಯ ಮದಗಜಗಳ ಭೀಕರ ಕಾಳಗ! ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಬಳಿಕ ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ನಡುಕ
ಬೇಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ದೈತ್ಯ ಮದಗಜಗಳ ಭೀಕರ ಕಾಳಗ! ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಬಳಿಕ ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ನಡುಕ
ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೇಲೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಜಗಬೋರನಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಎರಡು ದೈತ್ಯ ಕಾಡಾನೆಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಭೀಕರ ಕಾಳಗ ನಡೆಸಿವೆ. ಆನೆಗಳ ರೌದ್ರಾವತಾರ ಕಂಡು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಇಟಿಎಫ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬೇಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಮದಗಜಗಳ ಕಾಳಗ
ಹಾಸನ (ಅ.26): ಕಾಫಿನಾಡು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಾಡಾನೆಗಳ ಆರ್ಭಟ ಮುಗಿಲುಮುಟ್ಟಿದೆ. ಬೇಲೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಜಗಬೋರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಎರಡು ದೈತ್ಯ ಮದಗಜಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಭೀಕರ ಕಾಳಗಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದು, ಇಡೀ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಭೀತಿಯ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ.
ತಮ್ಮ ಹಿಂಡಿನಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಪ್ರಾಯದ ಎರಡು ಬೃಹತ್ ಗಂಡಾನೆಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಒಂದನ್ನೊಂದು ಸದೆಬಡಿಯಲು ಮುಂದಾಗಿವೆ. ದಂತಗಳಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ತಿವಿಯುತ್ತಾ, ಸೊಂಡಿಲುಗಳಿಂದ ಬಲವಾಗಿ ನೂಕಾಡುತ್ತಾ ನಡೆಸಿದ ಈ ಕಾಳಗವು ನೋಡುವವರ ಮೈ ನವಿರೇಳಿಸುವಂತಿತ್ತು.
ಬೊಗಳುತ್ತಿದ್ದ ನಾಯಿಗಳ ಮೇಲೂ ಆನೆಗಳ ದಾಳಿ ಯತ್ನ!
ಭೀಕರವಾಗಿ ಘರ್ಜಿಸುತ್ತಾ ಕಾದಾಟಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದ ಆನೆಗಳ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿ ತೋಟದ ನಾಯಿ ಬಂದು ಜೋರಾಗಿ ಬೊಗಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಮದೋನ್ಮತ್ತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾಡಾನೆಗಳು ನಾಯಿ ಬೊಗಳುವಿಕೆಯಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದು, ಅದರ ಮೇಲೂ ಎರಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದವು. ಆನೆಗಳ ಈ ರೌದ್ರಾವತಾರ ಕಂಡು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಎರಡು ದೈತ್ಯ ಕಾಡಾನೆಗಳು ಜಗಬೋರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮೀಪದ ಜಮೀನುಗಳ ಬಳಿಯೇ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದೊಳಗೆ ನುಗ್ಗುತ್ತವೆಯೋ ಎಂಬ ಭಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ಕಾಲ ಕಳೆಯುವಂತಾಗಿದೆ.
ಶಾಂತಗೊಳಿಸಲು ETF ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹರಸಾಹಸ:
ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದೌಡಾಯಿಸಿದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಆನೆ ಕಾರ್ಯಪಡೆ (ETF - Elephant Task Force) ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಕಾದಾಟದಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿದ್ದ ಆನೆಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಕಾಡಿನತ್ತ ಓಡಿಸಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸದಂತೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ:
ಆನೆಗಳು ಮದದ ಗುಂಗಿನಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಇಟಿಎಫ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
- ಕಾಡಾನೆಗಳು ಪ್ರಚೋದಿತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅಥವಾ ರೈತರು ಆನೆಗಳ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರದು.
- ಕಾಡಾನೆಗಳ ಕಾಳಗ ಅಥವಾ ಓಡಾಟವನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಜಮಾಯಿಸುವುದನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಆನೆಗಳ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯುವುದು, ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸುವುದು, ವಿಡಿಯೋ/ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ತೂರಿ ಕೆರಳಿಸುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಯಮ ಮೀರಿದರೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸದ್ಯ ಇಟಿಎಫ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೊಕ್ಕಾಂ ಹೂಡಿದ್ದು, ಕಾಡಾನೆಗಳ ಚಲನವಲನಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರುವಂತೆ ಡಂಗೂರ ಸಾರಲಾಗಿದೆ.