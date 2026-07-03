- Home
- Karnataka Districts
- ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಪಖ್ಯಾತಿ; ಸತತ 6ನೇ ವರ್ಷವೂ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಸಾವು ದಾಖಲಿಸಿದ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ!
ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಪಖ್ಯಾತಿ; ಸತತ 6ನೇ ವರ್ಷವೂ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಸಾವು ದಾಖಲಿಸಿದ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ!
ನಾಗರಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸತತ ಆರನೇ ವರ್ಷವೂ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮಹಾನಗರ ಎಂಬ ಕುಖ್ಯಾತಿಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳು, ತೆರೆದ ಚರಂಡಿಗಳು, ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳ ನಡುವಿನ ಸಮನ್ವಯದ ಕೊರತೆಯೇ ಈ ದುರಂತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: 'ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ', 'ಗಾರ್ಡನ್ ಸಿಟಿ', 'ಐಟಿ-ಬಿಟಿ ಸಿಟಿ' ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಈಗ ಅತ್ಯಂತ ಕಳವಳಕಾರಿ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಯೊಂದು ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದೆ. ನಾಗರಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾವುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಾನಗರಗಳಿಗಿಂತ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ವರ್ಷವಲ್ಲ, ಸತತ ಆರನೇ ವರ್ಷವೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಕುಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ.
ಮೃತ್ಯುಕೂಪಗಳಾದ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ:
ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಾಗರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ಸಂಭವಿಸುವ ಅಪಘಾತಗಳು ಮತ್ತು ಸಾವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆತಂಕಕಾರಿಯಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗುಂಡಿ ಬಿದ್ದ ರಸ್ತೆಗಳು, ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದ ಸಂಚಾರಿ ದೀಪಗಳು (Traffic Signals), ಅವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳ ಕಳಪೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯೇ ಈ ಸಾವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ. ನಗರದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತಾರ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಫಲವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದು ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳಿಂದ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.
ಸಾವಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡುವ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು:
ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳು: ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಡಿಗಳು ಮೃತ್ಯುಕೂಪಗಳಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತವೆ. ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಈ ಗುಂಡಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ಹೋಗಿ ಬದಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಅಥವಾ ಲಾರಿ-ಬಸ್ಸುಗಳ ಅಡಿ ಸಿಲುಕಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವಿದ್ಯುತ್ ಅವಘಡಗಳು: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿನ ತೂಗಾಡುವ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳು ಅಮಾಯಕರ ಬಲಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿವೆ.
ತೆರೆದ ಚರಂಡಿಗಳು: ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳು ಮತ್ತು ಚರಂಡಿಗಳು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುವಾಗ, ತೆರೆದ ಮ್ಯಾನ್ಹೋಲ್ಗಳು ಅಥವಾ ಚರಂಡಿಗಳಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಸಾಯುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ.
ಸಮನ್ವಯದ ಕೊರತೆ: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ (BBMP), ಬೆಸ್ಕಾಂ (BESCOM), ಜಲಮಂಡಳಿ (BWSSB) ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಸಮನ್ವಯವಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಇಲಾಖೆ ರಸ್ತೆ ಅಗೆದರೆ, ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಮತ್ತೊಂದು ಇಲಾಖೆ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯೇ ನಾಗರಿಕರ ಪಾಲಿಗೆ ಶಾಪವಾಗಿದೆ.
ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವೈಫಲ್ಯ:
ನಗರ ಯೋಜಕರು ಮತ್ತು ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಕೊರತೆಯಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗಲೂ ತನಿಖಾ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಸಂಚಕಾರ ತರುತ್ತಿದೆ.
ಬದಲಾಗದ ವಾಸ್ತವ:
ಬೆಂಗಳೂರು ಇಂದು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಬ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಆದರೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಆರ್ಥಿಕ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ನಗರದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರುವುದು ದುರದೃಷ್ಟಕರ. ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯು ಕೇವಲ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸುವ ಬದಲು, ಇರುವ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಿದೆ.
ಸತತ 6 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದೇಶದ 'ಡೆಡ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಸಿಟಿ' (Deadliest City) ಎಂಬ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವುದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗರ ಪಾಲಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಇದು ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನಾದರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು, ಅಮಾಯಕರ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ.