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- ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ಗಳು ಜನರ ಜೀವನಾಡಿಯೋ ಅಥವಾ 'ಯಮನ ಏಜೆಂಟ್'ಗಳೋ? ಬರೋಬ್ಬರಿ 1,149 ಮಂದಿ ಬಲಿ!
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ಗಳು ಜನರ ಜೀವನಾಡಿಯೋ ಅಥವಾ 'ಯಮನ ಏಜೆಂಟ್'ಗಳೋ? ಬರೋಬ್ಬರಿ 1,149 ಮಂದಿ ಬಲಿ!
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ಗಳಿಂದ ಕಳೆದ 18 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತ ಮತ್ತು ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ರಾಜಧಾನಿ ಜನತೆಯನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿವೆ. ಈ ಆತಂಕಕಾರಿ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದು, ಜನಸಂಚಾರಕ್ಕಿರುವ ಜೀವನಾಡಿಯೋ ಅಥವಾ ಯಮನ ಏಜೆಂಟ್ಗಳೋ ಎಂಬ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜೀವನಾಡಿ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಬಿಎಂಟಿಸಿ (BMTC) ಬಸ್ಗಳು ಈಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಿವೆ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ ಬಂತೆಂದರೆ ಸಾಕು, ಪಾದಚಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ವಾಹನ ಸವಾರರು ಜೀವ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಸಾಗಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಟಿ ನೀಡುವಂತೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ಭಯಾನಕ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿವೆ.
ಶಾಕ್ ನೀಡುವ ಸಾವಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ:
2008-09ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು 2026ರ ಜೂನ್ ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ಗಳ ಅಟ್ಟಹಾಸಕ್ಕೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1149 ಮಂದಿ ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 18 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 4294 ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ ಎಂದರೆ ನೀವು ನಂಬಲೇಬೇಕು. ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಪಘಾತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದರೂ, ಸಾವಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾತ್ರ ಆತಂಕಕಾರಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ.
ಅಪಘಾತಗಳ ಇತಿಹಾಸ:
2008-09ರಲ್ಲಿ 619 ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸಿ 95 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಈ 'ಸಾವಿನ ಸರಣಿ' ಇಂದಿಗೂ ನಿಂತಿಲ್ಲ. ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ (2020-21) ಸಂಚಾರ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 22ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ನಂತರದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. 2024 ರಿಂದ 2026ರ ನಡುವಿನ ಕೇವಲ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 343 ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, 94 ಮಂದಿ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಅಪಘಾತಗಳ ಭೀಕರ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು (2008 ರಿಂದ 2026)
ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ (BMTC) ಕಳೆದ 18 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಅಪಘಾತಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಭವಿಸಿದ ಸಾವುಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಹೀಗಿದೆ:
ವರ್ಷ ಅಪಘಾತಗಳು ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ
2008-09 619 95
2009-10 565 96
2010-11 556 91
2011-12 517 79
2012-13 414 90
2013-14 394 88
2014-15 388 78
2015-16 333 69
2016-17 299 45
2017-18 293 44
2018-19 286 61
2019-20 224 51
2020-21 98 22
2021-22 133 38
2022-23 207 55
2023-24 209 53
2024-25 170 45
2025-26 159 42
2026-27 (ಜೂನ್) 18 14
ಒಟ್ಟು 4,294 1,149
ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ವಿಶೇಷ ಮಾಹಿತಿ (2024 - 2026)
ಇತ್ತೀಚಿನ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್ಗಳ ಅಪಘಾತಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ:
1. ಬಿಎಂಟಿಸಿ (ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಸ್ಗಳು):
ಅಪಘಾತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 343
ಒಟ್ಟು ಸಾವು: 94
2. ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್ಗಳು (e-Bus):
ಅಪಘಾತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 139
ಒಟ್ಟು ಸಾವು: 34
ಬಸ್ಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ:
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 26,054 ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ಗಳಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಪಾಲು 7,067. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3000 ಹಳೆಯ ಬಸ್ಗಳು ಇಂದಿಗೂ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಇವೆ. ಹಳೆಯ ಬಸ್ಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಚಾಲಕರ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವೇ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಪಘಾತಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರತಿದಿನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರನ್ನು ಗುರಿ ತಲುಪಿಸುವ ಬಿಎಂಟಿಸಿ, ಜನರ ಪಾಲಿಗೆ 'ಜೀವನಾಡಿ'ಯಾಗಬೇಕೇ ಹೊರತು 'ಯಮನ ಏಜೆಂಟ್' ಆಗಬಾರದು ಎಂಬುದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗರ ಆಶಯ. ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಇನ್ನಾದರೂ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಈ ರಕ್ತಪಾತಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.