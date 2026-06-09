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- ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಗಿಫ್ಟ್: ಈ ರಸ್ತೆಲಿ 10.3 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಬೃಹತ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಜೂ.27ಕ್ಕೆ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ?
ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಗಿಫ್ಟ್: ಈ ರಸ್ತೆಲಿ 10.3 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಬೃಹತ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಜೂ.27ಕ್ಕೆ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ?
ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ನಗರದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮತ್ತು ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು 10.3 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ವಿಶೇಷ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಈ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಮಾರ್ಗವು ಸೈಕಲ್ ಸವಾರರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿದೆ.
BDA ಭರ್ಜರಿ ಕೊಡುಗೆ
ಬೆಂಗಳೂರು: ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಹಾಗೂ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ಹೈರಾಣಾಗಿರುವ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಜನತೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (BDA) ಭರ್ಜರಿ ಕೊಡುಗೆಯೊಂದನ್ನು ನೀಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ನಗರದ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರರ ಬಹುದಿನಗಳ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ಬಿಡಿಎ, ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 10.3 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ವಿಶೇಷ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಕಾರಿಡಾರ್ (Cycling Corridor) ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲೇ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಉದ್ದದ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯಯುತ ಸೈಕಲ್ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಲಿದ್ದು, ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ - ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕದ ‘ಮಾರ್’ ಯೋಜನೆ:
ಈ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೈಕಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ 11 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಮೇಜರ್ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರೋಡ್ (MAR) ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಒಟ್ಟು 11 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಪಾಸ್ (ನೆಲದಡಿ ರಸ್ತೆ) ಬರುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಇನ್ನುಳಿದ ಸುಮಾರು 10.3 ಕಿ.ಮೀ ನಷ್ಟು ಸುದೀರ್ಘ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದ ನಿರಂತರ ಸೈಕಲ್ ಲೇನ್ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದೆ.
ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ:
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮನಗಂಡಿರುವ ಬಿಡಿಎ, ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯಿಂದ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಲೇನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ಈ ಕಾರಿಡಾರ್ನಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರರು ಯಾವುದೇ ಕಾರು, ಬೈಕ್ ಅಥವಾ ಭಾರಿ ವಾಹನಗಳ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸಬಹುದು.
ಪರಿಸರ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರಕ: ಈ ವಿಶೇಷ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಗದ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ದಟ್ಟಣೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ತಗ್ಗಲಿದ್ದು, ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಇದು ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಜಯಂತಿಯಂದೇ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ?
ಸದ್ಯ ಈ ಬೃಹತ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಕಾರಿಡಾರ್ನ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅಂತಿಮ ಹಂತ ತಲುಪಿದ್ದು, ಬಿಡಿಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲಭ್ಯವಿರುವ ನಂಬಲರ್ಹ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜೂನ್ 27ರಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುವ 'ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಜಯಂತಿ'ಯ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸವಾರರ ಬಳಕೆಗೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸೈಕಲ್ ಸವಾರಿಗೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ನೀಡಲಿರುವ ಈ ಕಾರಿಡಾರ್ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ನಗರದ ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್ ಸಮೂಹ ಅತ್ಯಂತ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾಯುತ್ತಿದೆ.