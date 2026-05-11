- ಅಂಜನಾದ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ 2.3 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಬಂಗಾರದ ಬಿಲ್ ತೋರಿಸಿದ ಉದ್ಯಮಿ! ದೇವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು 28 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ!
ಕೊಪ್ಪಳದ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಉದ್ಯಮಿ ಮಹೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ನೀಡಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ತಿರುವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ನಂತರ ಉದ್ಯಮಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಆಭರಣ ಖರೀದಿಯ ಬಿಲ್, ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕದ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಹಲವು ಹೊಸ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಆಂಜನೇಯನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಬಂಗಾರ
ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹನುಮಂತನ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಅಂಜನಾದ್ರಿಯ ಆಂಜನೇಯನಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ಆಭರಣಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಅಸಲಿಯತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎದ್ದಿದ್ದ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಈಗ ಹೊಸ ತಿರುವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿ ಪ್ರಸಾರವಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೂಲದ ಉದ್ಯಮಿ ಮಹೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಕೊನೆಗೂ ಆಭರಣ ಖರೀದಿಯ ಬಿಲ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಿಲ್ ಹಲವು ಹೊಸ ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ವರದಿ ನಂತರ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಉದ್ಯಮಿ
ಶಾಸಕ ಗಾಲಿ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತ ಮಹೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಮೇ 8 ರಂದು ಅಂಜನಾದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನದ ಪ್ರಭಾವಳಿ, ಚಕ್ರ ಮತ್ತು ಗದೆಯನ್ನು ದಾನವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇವು ಕೇವಲ ಚಿನ್ನದ ಲೇಪಿತ ಆಭರಣಗಳು ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ್ದರೂ ಬಿಲ್ ನೀಡದ ಉದ್ಯಮಿ, ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ವರದಿ ಪ್ರಸಾರವಾದ ನಂತರ ಇಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಲ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?
ಮಹೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ:
ಖರೀದಿ ದಿನಾಂಕ: 28/04/2026 ರಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಬಂಗಾರವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಿಲ್ ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ: 2 ಕೋಟಿ 20 ಲಕ್ಷ 42 ಸಾವಿರ (2,20,42,000) ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬಿಲ್ ಇದಾಗಿದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಪ್ರಮಾಣ: ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1,400 ಗ್ರಾಂ (1.4 ಕೆಜಿ) ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಉದ್ಯಮಿ ಬಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಂಪನಿ ಹೆಸರು: ಈ ಬಿಲ್ ಎ ಎಮ್ ಆರ್ (AMR) ಕಂಪನಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದೆ.
ಬಿಲ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದರೂ ಮುಗಿಯದ ಸಂಶಯ
ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವು ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಪದೇ ಪದೇ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ್ದರೂ ಬಿಲ್ ನೀಡದ ಮಹೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಈಗ ದಿಢೀರ್ ಆಗಿ ಬಿಲ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. 2.50 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನ ಎಂದು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಬಿಲ್ನಲ್ಲಿ 2.20 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ. ಅಂಜನಾದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಡೆಸಿದ ತಪಾಸಣೆ ವೇಳೆ ಕೇವಲ 28 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ಈ 1,400 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬಿಲ್ ಮತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಆಭರಣಗಳಿಗೂ ಸಾಮ್ಯತೆ ಇದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಈಗ ತನಿಖೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ.
ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದ ದಾನ
ಮೇ 8 ರಂದು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ಅಂಜನಾದ್ರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಮಹೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆಂಜನೇಯನಿಗೆ ಈ ಕಾಣಿಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವು ಈ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಅವುಗಳ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವವರೆಗೆ ಈ 'ಚಿನ್ನದ' ವಿವಾದ ತಣ್ಣಗಾಗುವ ಲಕ್ಷಣ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ.