ಮಗ ಸಿಎಂ ಆಗೋ ಖುಷಿಯಲ್ಲೇ ಚರ್ಚ್ ಬಿಟ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವಿಜಯ್ ತಂದೆ-ತಾಯಿ
ತಮಿಳು ನಟ Vijay ಅವರ ತಂದೆ S. A. Chandrasekhar ತಮಿಳುನಾಡು ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ Thiruthani Murugan Temple ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. Tamilaga Vettri Kazhagam ಪಕ್ಷದ ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ಘಟನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
S. A. Chandrasekhar ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ
ತಮಿಳು ನಟ Vijay ಅವರ ತಂದೆ ಹಾಗೂ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ S. A. Chandrasekhar ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು Thiruthani Murugan Temple ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಮತ ಎಣಿಕೆ ನಡೆಯುವ ಮುನ್ನ ಅವರು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮತ ಎಣಿಕೆ ನಡೆಯುವ ಮುನ್ನ ಅವರು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಮಗ ವಿಜಯ ಹಾಗೂ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿಜಯ ಅವರು Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) ಎಂಬ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಈ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿವೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್
ದೇವಾಲಯ ಭೇಟಿ ವೇಳೆ S. A. Chandrasekhar ಸರಳವಾಗಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ವೀಕ್ಷಕರು ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನದಿಂದ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Vijay ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶದಿಂದ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ಮೂಡಿದ್ದು, TVK ಪಕ್ಷ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಚುನಾವಣಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದವರಿಂದ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ರಾಜಕೀಯ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ ಎಂದು ಕಾಣಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ವಿಜಯ್ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆ
ಏಪ್ರಿಲ್ 23ರಂದು ನಡೆದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರ ಇಂದು ಮತ ಎಣಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶವೇ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿರುವ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಡೆಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ವೀಕ್ಷಕರು ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೇ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ
ಈ ಚುನಾವಣೆಯು ವಿಜಯ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಪಾದಾರ್ಪಣೆಗೆ ಮಹತ್ವದ ಘಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಪೆರಂಬೂರು ಮತ್ತು ತಿರುಚ್ಚಿ ಪೂರ್ವ ಎಂಬ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಟಿವಿಕೆ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಹಲವಾರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ಚುನಾವಣೆ ಅಪಾರ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
