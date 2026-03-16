ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರೈಲಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಮದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡಿದ ಜೋಡಿ; ಬೆತ್ತಲಾದವರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್
ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರೈಲಿನ ಎಸಿ ಕೋಚ್ನ ಮೇಲಿನ ಬರ್ತ್ನಲ್ಲಿ ಯುವ ಜೋಡಿಯೊಂದು ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸಹ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿನ ಇಂತಹ ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ರೈಲಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಮದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ ಜೋಡಿ
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯುವಕ-ಯುವತಿಯೊಬ್ಬರ ಅಸಭ್ಯ ವರ್ತನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈ ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ದೃಶ್ಯ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಿರುವ ಟ್ರೈನ್ ಮೋಜು-ಮಸ್ತಿ ಮಾಡೋಕೆ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಜನ ಮರೆತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಮದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಮುಳುಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಟ್ರೈನ್ ಬೋಗಿಯನ್ನೇ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಎಸಿ ಕೋಚ್ನ ಮೇಲಿನ ಬರ್ತ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ
ಈ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರೈಲಿನದ್ದು. ಎಸಿ ಕೋಚ್ನಲ್ಲಿ ಯುವಕ-ಯುವತಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಮೇಲಿನ ಬರ್ತ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ ಇತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದರು. ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್
ಯುವತಿ ಹೇಗೋ ತನ್ನ ಬಟ್ಟೆ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡಳು, ಆದರೆ ಯುವಕನನ್ನು ಒಳಉಡುಪು ಇಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಹಿಡಿದು ಕೆಳಗೆ ಎಳೆದು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗದ್ದಲವೇ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಈ ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ಘಟನೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ಘಟನೆಗೆ ಜನರ ಆಕ್ರೋಶ
ಚಲಿಸುವ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಘಟನೆಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಭಾರೀ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯುವ ಜೋಡಿಯನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನೈತಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸಭ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಯನ್ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಸಂಸ್ಕಾರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹತ್ಯೆ
ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು, 'ಸಂಸ್ಕಾರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹತ್ಯೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿದ ಈ ಕೃತ್ಯ ನೋಡಿ ರಕ್ತ ಕುದಿಯುತ್ತೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡೋದು ಅಸಾಧ್ಯವೇ? ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಗಲೀಜು ಹರಡುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಮಿತಿಯೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೊಬ್ಬರು, 'ಸಮಾಜದ ಕೆಲವು ಕೊಳಕುಗಳು ನಾಚಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿವೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ಅರಿವೂ ಇವರಿಗಿಲ್ಲವೇ? ಚಲಿಸುವ ರೈಲನ್ನು ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದು ಕೇವಲ ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಘನತೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಅವಮಾನ. ಅತ್ಯಂತ ನಾಚಿಕೆಗೇಡು' ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ
ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು, 'ಇಂಥವರಿಗೆ ಕಾನೂನಿನ ಭಯ ಬರುವವರೆಗೂ ಈ ರೀತಿಯ ಅಶ್ಲೀಲತೆ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಘಟನೆಯಲ್ಲ, ಸಮಾಜದ ನೈತಿಕತೆಯ ಮೇಲಿನ ನೇರ ದಾಳಿ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಲು ಇಂತಹ ಅಸಾಮಾಜಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಲೇಬೇಕು. ರೈಲ್ವೆ ಆಡಳಿತ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ: ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲಿಯದು, ಯಾವ ರೈಲಿನದ್ದು, ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿರುವ ಯುವಕ-ಯುವತಿ ಯಾರು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಇಂತಹ ಯಾವುದೇ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ (India News) ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಕ್ಷಣಕ್ಷಣದ ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ (Kannada News) ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ (Latest Kannada News), ವಿಶೇಷ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ನೇರ ಪ್ರಸಾರಗಳೊಂದಿಗೆ (kannada news live) ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ