ಬಂಗಾರ-ವಜ್ರಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಗುಪ್ತ ಕೊಠಡಿ… ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ನಿಧಿ
Secret Gold Chambers and Lost Treasures India Shocking Archaeological Finds ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಪತ್ತೆಯಾದ ಖಜಾನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳದ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪದ್ಮನಾಭಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ, ಕೇರಳ - ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ನಿಧಿ
ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತ ನಿಧಿ ಆವಿಷ್ಕಾರವಾಗಿದೆ. 2011 ರಲ್ಲಿ ತಿರುವನಂತಪುರಂನಲ್ಲಿರುವ ಪದ್ಮನಾಭಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಕೆಳಗೆ ಇರುವ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಯಿತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ನಿಧಿ - ಚಿನ್ನದ ಸಿಂಹಾಸನಗಳು, ಕಿರೀಟಗಳು, ಆಭರಣಗಳು, ವಜ್ರಗಳು, ನಾಣ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅಮೂಲ್ಯ ಕಲ್ಲುಗಳು ಪತ್ತೆಯಾದವು. ಇದುವರೆಗೆ ಕಂಡುಬಂದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ದೇವಾಲಯ ನಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸನ್ ಭಂಡಾರ್ ಗುಹೆಗಳು, ಬಿಹಾರ - ಕಳೆದುಹೋದ ಚಿನ್ನದ ಕಥೆ
ಬಿಹಾರದ ರಾಜಗೀರ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಗುಹೆಗಳು ಪ್ರಾಚೀನ ರಾಜ ಬಿಂಬಿಸಾರ (ಮಗಧ ಆಡಳಿತಗಾರ) ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ. ದಂತಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸ್ಥಳವು ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಗುಪ್ತ ನಿಧಿಗಳನ್ನು (ಬಹುಶಃ ಚಿನ್ನ) ಹೊಂದಿದೆ. ಗುಹೆ ಶಾಸನಗಳು ಇನ್ನೂ ನಿಗೂಢತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಕೃಷ್ಣ ನದಿ ಪ್ರದೇಶ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ - ವಜ್ರ ಮತ್ತು ನಿಧಿ ದಂತಕಥೆಗಳು
ಕೃಷ್ಣ ನದಿಯ ದಡಗಳು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ವಜ್ರ ಸಂಪತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೊಹಿನೂರ್ ವಜ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಂತಕಥೆಗಳು ಸೇರಿವೆ. ನದಿಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೂತುಹೋಗಿರುವ ನಿಧಿಗಳ ಕಥೆಗಳೂ ಇವೆ.
ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಅಲ್ವಾರ್ ಕೋಟೆ - ಗುಪ್ತ ನಿಧಿ ದಂತಕಥೆಗಳು
ಮೊಘಲರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ವಾರ್ ಕೋಟೆಯೊಳಗೆ ನಿಧಿಯನ್ನು ಮರೆಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ದಂತಕಥೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ, ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗಗಳು ಇನ್ನೂ ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆ - ಗದಗ, ಕರ್ನಾಟಕ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 14 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬ 1 ಕೆಜಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಳೆಯ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ತಾಮ್ರದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದಾನೆ, ಇದು ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಶತಮಾನಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಳೆಯದಾದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು.
ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಪುರಾತತ್ತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು
ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿದ ಚಿನ್ನದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಿಧಿಯಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಭಾರತವು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು, ಸಂಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ, ಅವುಗಳೆಂದರೆ:
ವಿವಿಧ ಉತ್ಖನನ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಅವಶೇಷಗಳು ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಗಳು.ಒಡಿಶಾ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ 7000 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಚಾಲ್ಕೊಲಿಥಿಕ್ ಸ್ಥಳ ನಿಧಿಗಳು
