ರೈಲು ಎಷ್ಟೇ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸಿದರೂ ನೈಸ್ ಆಗಿರೋ ಹಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಏಕೆ ಜಾರುವುದಿಲ್ಲ?
ರೈಲುಗಳು ಅಗಾಧ ತೂಕದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಘರ್ಷಣೆ, ಸ್ವಯಂ-ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಶಂಕುವಿನಾಕಾರದ ಚಕ್ರಗಳ ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದಾಗಿ ಹಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಜಾರದೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ. ಮಳೆಯಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಘರ್ಷಣೆ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ, 'ಸ್ಯಾಂಡ್ಬಾಕ್ಸ್' ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಮರಳನ್ನು ಚಿಮುಕಿಸಿ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ರೈಲ್ವೆ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳ ಅದ್ಭುತ ತಲೆ
ಬೆಂಗಳೂರು: ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವರಿಗೆ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಅನುಮಾನ ಕಾಡುವುದು ಸಹಜ. ರೈಲಿನ ಹಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಚಕ್ರಗಳು ಎರಡೂ ಕಠಿಣವಾದ ಕಬ್ಬಿಣ ಹಾಗೂ ಉಕ್ಕಿನಿಂದ (Steel) ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಎರಡು ನಯವಾದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಮೇಲ್ಮೈಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ತಾಗಿದಾಗ ಜಾರಬೇಕಲ್ಲವೇ? ಆದರೆ ರೈಲು ಗಂಟೆಗೆ ನೂರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಓಡಿದರೂ ಹಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಜಾರಿಬೀಳದೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು. ಇದರ ಹಿಂದೆ ರೈಲ್ವೆ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳ ಅದ್ಭುತ ತಲೆ ಇದೆ.
ರೈಲನ್ನು ಜಾರದಂತೆ ಕಾಯುವ 'ಘರ್ಷಣೆ' (Friction) ಮತ್ತು ತೂಕ
ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ಚಲಿಸಲು ಅಥವಾ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವುದು ನಿಲ್ಲಲು ಭೌತವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ 'ಘರ್ಷಣಾ ಬಲ' (Friction) ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ಕಾರು ಅಥವಾ ಬೈಕುಗಳು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸುವಾಗ ಅವುಗಳ ರಬ್ಬರ್ ಟೈರ್ಗಳು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ವಿಶೇಷವಾದ ಗ್ರಿಪ್ (Grip) ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ರೈಲಿನ ಚಕ್ರಗಳು ಹಾಗಲ್ಲ, ಅವು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು 'ಸ್ಥಿರ ಘರ್ಷಣೆ' (Static Friction ಅಥವಾ Adhesion). ಉಕ್ಕಿನ ಮೇಲೆ ಉಕ್ಕು ಚಲಿಸುವಾಗ ಘರ್ಷಣೆಯು ರಬ್ಬರ್ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರು ರಸ್ತೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ ನಿಜ. ಆದರೆ, ರೈಲಿನ ಇಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಬೋಗಿಗಳ ಅಗಾಧವಾದ ತೂಕವು ಚಕ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೆಳಮುಖ ಒತ್ತಡವನ್ನು (Downward Force) ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ರೈಲಿನ ಚಕ್ರ ಮತ್ತು ಹಳಿ ಸಂದಿಸುವ ಜಾಗ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನಾಣ್ಯದಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ (Contact Patch). ಆ ಸಣ್ಣ ಜಾಗದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ರೈಲಿನ ನಂಬಲಾಗದ ತೂಕವೇ ಚಕ್ರಗಳು ಹಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬಲವಾದ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಲು ಮತ್ತು ಜಾರದೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಶಂಕುವಿನಾಕಾರದ ಚಕ್ರಗಳ ರಹಸ್ಯ (Conical Wheel Design)
ರೈಲಿನ ಚಕ್ರಗಳು ನಾವು ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮತಟ್ಟಾದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳ ಆಕಾರವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಅವು ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದಂತೆ ದಪ್ಪ, ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದಂತೆ ತೆಳ್ಳಗಿದೆ ಅಂದರೆ 'ಶಂಕುವಿನಾಕಾರದಲ್ಲಿ' (Conical Shape) ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದಾಗಿ ರೈಲು ಚಲಿಸುವಾಗ ಚಕ್ರಗಳು ತಾವಾಗಿಯೇ ಹಳಿಗಳ ಮಧ್ಯಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ (Self-Centering). ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೈಲುಗಳು ತಿರುವುಗಳಲ್ಲಿ (Curves) ಚಲಿಸುವಾಗ, ಹೊರಭಾಗದ ಚಕ್ರವು ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಮತ್ತು ಒಳಗಿನ ಚಕ್ರವು ಕಡಿಮೆ ದೂರ ಚಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಚಕ್ರಗಳ ಈ ಶಂಕುವಿನಾಕಾರದ ವಿನ್ಯಾಸವು ಯಾವುದೇ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ, ರೈಲು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಜಾರದಂತೆ ವಕ್ರಾಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸರಾಗವಾಗಿ ತಿರುಗಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ರೈಲುಗಳು ಏಕೆ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತವೆ?
ಮಳೆ ಸುರಿಯುವಾಗ ಹಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ನೀರಿನ ಒಂದು ತೆಳುವಾದ ಪದರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನೀರು ಚಕ್ರ ಮತ್ತು ಹಳಿಗಳ ನಡುವಿನ ಘರ್ಷಣೆಯ ಬಲವನ್ನು (Adhesion) ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೈಲುಗಳು ಎಂದಿನ ವೇಗದಲ್ಲೇ ಚಲಿಸಿದರೆ ಚಕ್ರಗಳು ಹಳಿಯ ಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ತಿರುಗುವ (Wheel Slip) ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದಾಗ ರೈಲು ತಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲದೆ ದೂರದವರೆಗೆ ಜಾರಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು (Braking Distance ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ). ಆದ್ದರಿಂದ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತೇವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್ಗಳು ರೈಲಿನ ವೇಗವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ರೈಲು ಇಂಜಿನ್ನಲ್ಲಿರುವ 'ಸ್ಯಾಂಡ್ಬಾಕ್ಸ್' (Sandbox) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೈಲು ಇಂಜಿನ್ನಲ್ಲಿಯೂ (Locomotive) 'ಸ್ಯಾಂಡ್ಬಾಕ್ಸ್' (ಮರಳು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ) ಎಂಬ ವಿಶಿಷ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಹಲವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಮಳೆ, ಹಿಮ ಅಥವಾ ಆರ್ದ್ರತೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಚಕ್ರಗಳು ಹಳಿಯ ಮೇಲೆ ಜಾರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಇಂಜಿನ್ನ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ ತಕ್ಷಣ, ಈ ಸ್ಯಾಂಡ್ಬಾಕ್ಸ್ ಚಕ್ರಗಳ ಮುಂಭಾಗದ ಹಳಿಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣದಾದ ಒಣ ಮರಳನ್ನು ಚಿಮುಕಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಳಿಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಮರಳು ಚಕ್ರ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕಿನ ನಡುವೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು (Friction) ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಚಕ್ರಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಉತ್ತಮ ಹಿಡಿತ ಸಿಗಲಿದ್ದು, ರೈಲು ಯಾವುದೇ ಆತಂಕವಿಲ್ಲದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರೀ ಮಳೆ ಹಾಗೂ ಕಡಿದಾದ ಘಾಟಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವರದಾನವಾಗಿದೆ.
ಎಳೆತ ನಿಯಂತ್ರಣ (Traction Control) ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆ
ಆಧುನಿಕ ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ 'ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಎಳೆತ ನಿಯಂತ್ರಣ' (Electronic Traction Control) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚಕ್ರ ಜಾರಲು ಆರಂಭಿಸಿದರೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಸರಬರಾಜಾಗುವ ಇಂಜಿನ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಜಾರದಂತೆ ಸರಿಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಲವರು ಭಾವಿಸುವಂತೆ ರೈಲು ಹಳಿತಪ್ಪಲು (Derailment) ಚಕ್ರಗಳು ಜಾರುವುದು ಕಾರಣವಲ್ಲ. ರೈಲ್ವೆ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಚಕ್ರ ಜಾರುವುದರಿಂದ ಹಳಿತಪ್ಪುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವೇ ಸರಿ. ಹಳಿಗಳ ಮುರಿತ, ಸಿಗ್ನಲ್ ದೋಷ, ಯಾಂತ್ರಿಕ ವೈಫಲ್ಯ ಅಥವಾ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಚಕ್ರಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಕಾರ, ತೂಕದ ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ಮರಳುಗಾರಿಕೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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