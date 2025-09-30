- Home
- 30 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ್ದು ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ, ಕಳೆದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ; ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಶುಭಾಶಯ
PM Modi Asianet News anniversary: ಕಳೆದ ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಂದ ಮಲಯಾಳಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ನ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಶುಭಾಶಯ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ
ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ನ ಮೂವತ್ತನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಮಲಯಾಳಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ ಎಂದು ಮೋದಿ ತಮ್ಮ ಶುಭಾಶಯ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರ ಶುಭಾಶಯದ ಮಾತುಗಳು
ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ನ ಪ್ರಯಾಣವು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ, ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಜೊತೆಗಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು ಮಾಧ್ಯಮದ ಪ್ರಮುಖ ಕರ್ತವ್ಯ.
ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಮಲಯಾಳಿ
ಅಲ್ಲದೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ವಿವಿಧ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬೇಕು. ಅಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ದೇಶದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಮಲಯಾಳಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ.
ಮೈಲಿಗಲ್ಲು
ಈ ದಿನ ನಾವು ದಾಟಿದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೃಢಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯವೂ ಹೌದು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ, ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ 30 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಶುಭಾಶಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30, 1995 ರಂದು ಸಂಜೆ 7:30 ಕ್ಕೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ನೇರ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗಿತ್ತು.