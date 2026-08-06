76 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 1950ರ ಬೆಲೆ ಈಗ ವೈರಲ್
Petrol price in India: ಇಂದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹100 ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿವೆ. ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ 1950 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 1ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ - ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳು
ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ₹100 ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿದೆ. ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, ಬೆಲೆ ₹100 ದಾಟಿದೆ. ಆದರೆ ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಆಗ ಲೀಟರ್ಗೆ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಬಂದಿರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ?. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವು ಇಂದು ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಹುದು. 1950 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ 30 ರಿಂದ 40 ಪೈಸೆ ಇತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಇದರರ್ಥ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಕೇವಲ 40 ಪೈಸೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು.
1950 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ತುಂಬಾ ಅಗ್ಗವಾಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಲೀಟರ್ಗೆ 20 ರಿಂದ 30 ಪೈಸೆ ದರದಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. 1947 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಲೀಟರ್ಗೆ 27 ಪೈಸೆ ಇತ್ತು ಎಂದು ವಿವಿಧ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 1950 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂಧನವು ತುಂಬಾ ಅಗ್ಗವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರೈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಬೆಲೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ.
ಆಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಗ್ಗವಾಗಿತ್ತೇಕೆ?
1950 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಇದು ನಂತರ Administered Pricing Mechanism (APM) ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರನ್ನು ತಲುಪಲಿಲ್ಲ. ತೆರಿಗೆಗಳು ಸಹ ಇಂದಿನ ಬೆಲೆಗಳಿಗಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದವು, ಆದ್ದರಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದವು.
ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳು ಹೇಗೆ ಏರಿವೆ?
ಸರ್ಕಾರಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 1989 ರಲ್ಲಿ, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹8.50 ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ₹3.50 ಇತ್ತು. ತರುವಾಯ, 1990, 2000 ಮತ್ತು 2010 ರ ನಂತರ ಬೆಲೆಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾದವು. ಜೂನ್ 2010 ರಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆಧಾರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2014 ರಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.
ಇಂದು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
ಇಂದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು (OMC) ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ, ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೆಲೆ, ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು, ಡಾಲರ್-ರೂಪಾಯಿ ವಿನಿಮಯ ದರ, ಸರಕು ಸಾಗಣೆ, ಸಂಸ್ಕರಣಾ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳು ಈಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಏರಿಳಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಒಂದು ಲೀಟರ್ ತೈಲದ ಬೆಲೆ
ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಥವಾ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಯು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಡೀಲರ್ ಕಮಿಷನ್ಗಳು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವ್ಯಾಟ್ ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಅಗ್ಗವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೆಲೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಮಾಣಾನುಗುಣವಾಗಿ ಇಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
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