ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಗರ ಮಾರ್ಚ್ 2026 ಪಟ್ಟಿ ರಿಲೀಸ್, ದೆಹಲಿ ಅಲ್ಲ ನಂ.1 ಯಾರು?, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಹಲವು ನಗರಗಳು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾವುದಾದರು ಸಿಟಿ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ?
ಭಾರತದ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಗರ
ಮಾಲಿನ್ಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಹಲವು ದೇಶಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರ , ಸಾರ್ವಜನಿಕರೂ ಇಬ್ಬರ ಪಾತ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹುದೊಡ್ಡದು.ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚಿ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಗರಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಗರ ವಾಯು ಸೇರಿದಂತೆ ಇಥರ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಮಲಿನಗೊಂಡಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಟಾಪ್ 10 ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಇಲ್ಲ.
ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಗರ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಲಿನ್ಯಗೊಂಡ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ ನಗರ ಗುರುಗ್ರಾಂ. ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಮಗಾರಿಗಳೂ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನಗರ ಇದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಪ್ರಮಾಣ PM2.5 of 116 μg/m3 ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಲಿನ್ಯಗೊಂಡಿರುವ ನಗರ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಲಿನ್ಯ ನಗರ
- ಗರುಗ್ರಾಂ
- ಬಹದುರ್ಘಡ
- ಫರೀದಾಬಾದ್
- ಸಿಂಗ್ರೌಲಿ
- ಮಂದೀದೀಪ್
- ಘಾಜಿಯಾಬಾದ್
- ಮನೆಸರ್
- ಭಿವಡಿ
- ನೋಯ್ಡಾ
- ನಂದೇಸಾರಿ
ಭಾರತದ ಹಲವು ನಗರಗಳು ಮಲೀನ
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ 21 ನಗರಗಳ ಪೈಕಿ 8 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಇನ್ನು ಹರ್ಯಾಣದ 9 ನಗರಳಲ್ಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಶೇಕಡ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಭಾರತದ ಹಲವು ನಗರಗಳು ಮಾಲಿನ್ಯದ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಹಾಗಂತ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯ ತಗ್ಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ದೆಹಲಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಇತರ ನಗರಗಳು ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೆ.
NAAQS ಮಲಿನ ನಗರದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಗರ
NAAQS ಅತೀ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಗರ ಅಂತರೆ ಪಿಎಂ 10 ಲೆವಲ್ ಮೀರಿದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಗರಗಳಿಲ್ಲ. ಹರ್ಯಾಣ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಪಂಜಾಬ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳ ನಗರಗಳು ಪಿಎಂ10 ಲೆವೆಲ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಪ್ರಮಾಣ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಈ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಗರಗಳ ಜನರ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ (India News) ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಕ್ಷಣಕ್ಷಣದ ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ (Kannada News) ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ (Latest Kannada News), ವಿಶೇಷ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ನೇರ ಪ್ರಸಾರಗಳೊಂದಿಗೆ (kannada news live) ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ