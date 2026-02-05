- Home
ಒಂದೇ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮುಂಬೈ-ಪುಣೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವೇ 32 ಗಂಟೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್!
ಪುಣೆ-ಮುಂಬೈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇಯ ಖಂಡಾಲಾ ಘಾಟ್ ಬಳಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿ 32 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸಂಚಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತ್ತು. ಅನಿಲ ಸೋರಿಕೆಯ ಅಪಾಯದ ನಡುವೆ, ಕ್ರೇನ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಅನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಬುಧವಾರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.
ಮುಂಬೈನ ಖಂಡಾಲಾ ಘಾಟ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನಿಲ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಪಲ್ಟಿಯಾದ ಕಾರಣ, ಪುಣೆ-ಮುಂಬೈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 32 ತಾಸು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆಗಿತ್ತು.
ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕಿರಿದಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಉರುಳಿದ ಕಾರಣ ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಂದ ನೂರಾರು ವಾಹನ ಗಳು ಪರ್ಯಾಯ ದಾರಿ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಯಿತು.
32 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಪುಣೆ-ಮುಂಬೈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಕೊನೆಗೂ ಬುಧವಾರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಗೆ ಪುನರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಕ್ರೇನ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಉರುಳಿಬಿದ್ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು, ನಂತರ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೆರೆಯಲಾಯಿತು.
ಪುಣೆಯಿಂದ ಮುಂಬೈಗೆ ವಾಹನಗಳು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 1:40 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಪುಣೆ ಎರಡೂ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಪುನರಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ, ವಾಹನಗಳ ದೀರ್ಘ ಸರತಿ ಸಾಲುಗಳಿಂದಾಗಿ, ಸಂಚಾರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು 32 ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದರಿಂದ ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಫೆಬ್ರವರಿ 3ರ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ, ಪುಣೆ-ಮುಂಬೈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇ ರೈಲು ಅದೋಶಿ ಸುರಂಗದ ಬಳಿ ಅನಿಲ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸರ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಅಪಘಾತದ ನಂತರ, ಟ್ಯಾಂಕರ್ನಿಂದ ಪ್ರೊಪಿಲೀನ್ ಎಂಬ ಸುಡುವ ಅನಿಲ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಎರಡೂ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿತ್ತು.
ಅನಿಲ ಸೋರಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಪುಣೆ ಕಡೆಗೆ ಎರಡು ಪಥಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಪಥವನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಂಬೈ ಲೇನ್ನಿಂದ ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ತೆರೆಯಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಸಂಚಾರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲಾಯಿತು. ಅದರ ನಂತರ, ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ನ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಅನ್ನು ಕ್ರೇನ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಸಂಚಾರವು ಬಹಳ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು.
ಅಪಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದ ಟ್ಯಾಂಕರ್ನಿಂದ ಅನಿಲವನ್ನು ಎರಡು-ಮೂರು ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಡರಾತ್ರಿಯವರೆಗೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು. ಟ್ಯಾಂಕರ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 10 ರಿಂದ 20 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಅನಿಲ ಉಳಿದ ನಂತರ, ಅಪಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದ ಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಅನ್ನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಕ್ರೇನ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಸುಮಾರು 1:45 ಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ, 32 ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ, ಪುಣೆ-ಮುಂಬೈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು.
ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಅಸ್ವಸ್ಥ ರೋಗಿಗಳು ಸಹ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡರು. ಅನೇಕ ರೋಗಿಗಳು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಲುಪಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಈ ಘಟನೆಯು ಆಡಳಿತದ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತಿದೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಅಪಘಾತದಿಂದಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು 32 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.ಅನೇಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು 15 ರಿಂದ 20 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡರು, ಕೆಲವರು ಸುಸ್ತಾಗಿ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರು. ಟೋಲ್ ಪಾವತಿಸಿದ್ದರೂ ಇಂತಹ ಅನಾನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಸಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ಚಾಲಕರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
