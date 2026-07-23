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- ಅಂದು ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿ ಲಾಠಿ ಏಟು ತಿಂದಿದ್ದ ಧಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್; ಇಂದು ತಿರುಗಿದ ಬಾಣ
ಅಂದು ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿ ಲಾಠಿ ಏಟು ತಿಂದಿದ್ದ ಧಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್; ಇಂದು ತಿರುಗಿದ ಬಾಣ
ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಕ್ರಮದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. 1997ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಸಿದ್ದ ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಲಾಠಿ ಏಟು ತಿಂದಿದ್ದ ಘಟನೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಹಳೆಯ ದಿನಗಳ ಹೋರಾಟದ ಕಥೆ
ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಈಗ 'ನೀಟ್' (NEET-UG) ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಕ್ರಮದ ಕಿಚ್ಚು ಹಬ್ಬಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಬೀದಿಗಿಳಿದಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಂಸತ್ತಿನವರೆಗೂ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರ ಹಳೆಯ ದಿನಗಳ ಹೋರಾಟದ ಕಥೆಯೊಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅಂದಿನ ಹೋರಾಟಗಾರನಿಗೂ ಇಂದಿನ ಸಚಿವರಿಗೂ ಇರುವ ವಿಪರ್ಯಾಸವನ್ನು ಜನರು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಿದು 1997ರ ಘಟನೆ?
ಸುಮಾರು ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ 1997ರಲ್ಲಿ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರು ಎಬಿವಿಪಿ (ABVP) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆಗ ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರವಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಹಗರಣವೊಂದು ನಡೆದಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರು ಭುವನೇಶ್ವರದ ಸಚಿವಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಸುಮಾರು 1,500 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು.
ಪೊಲೀಸ್ ಲಾಠಿ ಏಟು, ಮೂಳೆ ಮುರಿತ
ಅಂದು ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದ ಯುವ ನಾಯಕ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಭೀಕರ ಲಾಠಿ ಪ್ರಹಾರ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅವರಿಗೆ ತೀವ್ರವಾದ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದವು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ದೇಹದ ಹಲವೆಡೆ ಮೂಳೆ ಮುರಿತಗಳೂ (Fractures) ಸಂಭವಿಸಿದ್ದವು. ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಹಗರಣದ ವಿರುದ್ಧ ಅವರು ನಡೆಸಿದ ಆ ಹೋರಾಟ ಅಂದು ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು.
ಯಾವ ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿ ರಕ್ತ ಸುರಿಸಿದ್ದರೋ, ಇಂದು ಅದೇ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರು ದೇಶದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ವಿಪರ್ಯಾಸವೆಂದರೆ, ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲೇ ಈಗ ನೀಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಅಕ್ರಮಗಳು ಬಯಲಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಅಂದು ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಸಂತ್ರಸ್ತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಲಾಠಿ ಏಟು ತಿಂದಿದ್ದ ನಾಯಕ, ಇಂದು ಅದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪರ-ವಿರೋಧ ಚರ್ಚೆ
ಅಂತರಜಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರ ಅಂದಿನ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಳಮಟ್ಟದಿಂದ ಬಂದ ಹೋರಾಟಗಾರ, ಅವರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನೋವು ಗೊತ್ತು ಎಂದು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಹೋರಾಟದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರುವ ಸಚಿವರು ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಮಾಫಿಯಾವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಯಾಕೆ ವಿಫಲರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಎಂಬ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೂ ಎದುರಾಗುತ್ತಿವೆ.
ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು
ಕಳೆದ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 90ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಈಗ ದೆಹಲಿಯ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಅಂದು ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರಿಗೆ, ಇಂದು ಅದೇ 'ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್' ಭೂತ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನೊಡ್ಡಿದೆ.
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