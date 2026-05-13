- Home
- News
- India News
- ಹಾಲಿನ 2 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಳ: ನಾಳೆಯಿಂದ ಜಾರಿಯಾಗಲಿರುವ 'ಹೊಸ ದರಪಟ್ಟಿ' ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅಮುಲ್, ಮದರ್ ಡೈರಿ!
ಹಾಲಿನ 2 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಳ: ನಾಳೆಯಿಂದ ಜಾರಿಯಾಗಲಿರುವ 'ಹೊಸ ದರಪಟ್ಟಿ' ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅಮುಲ್, ಮದರ್ ಡೈರಿ!
ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಡೈರಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಾದ 'ಅಮುಲ್' ಮತ್ತು 'ಮದರ್ ಡೈರಿ' ಹಾಲಿನ ದರವನ್ನು ಲೀಟರ್ಗೆ 2 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಈ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳು ಮೇ 14 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚಗಳ ಏರಿಕೆಯೇ ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಅಮುಲ್ ಹಾಲಿನ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ
ನವದೆಹಲಿ: ಈಗಾಗಲೇ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿರುವ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬರೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ದೇಶದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಡೈರಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ 'ಅಮುಲ್' (Amul) ಹಾಲಿನ ದರವನ್ನು ಲೀಟರ್ಗೆ 2 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿದೆ. ಅಮುಲ್ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಮದರ್ ಡೈರಿ' (Mother Dairy) ಕೂಡ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದು, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹಾಲಿನ ದರ ಮತ್ತಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.
ಮೇ 14 ರಿಂದ ಹೊಸ ದರ ಜಾರಿ:
ಅಮುಲ್ ಹಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುಜರಾತ್ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಫೆಡರೇಶನ್ (GCMMF) ಈ ಕುರಿತು ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳು ಮೇ 14 ರಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲೂ ಅಮುಲ್ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿತ್ತು, ಈಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ಹೊರೆ ಹೇರಲಾಗಿದೆ.
ಯಾವ ಹಾಲಿನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?
ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಅಮುಲ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಜನಪ್ರಿಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಾದ ಟಾಝಾ, ಗೋಲ್ಡ್, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಟೀ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹಾಲುಗಳು ದುಬಾರಿಯಾಗಲಿವೆ. ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರದ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ:
- ಅಮುಲ್ ಗೋಲ್ಡ್: ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ಗೆ 35 ರೂ.
- ಅಮುಲ್ ಟಾಝಾ: ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ಗೆ 29 ರೂ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಲೀಟರ್ಗೆ 57 ರೂ.
- ಅಮುಲ್ ಶಕ್ತಿ: ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ಗೆ 32 ರೂ.
- ಅಮುಲ್ ಟೀ ಸ್ಪೆಷಲ್: ಒಂದು ಲೀಟರ್ಗೆ 66 ರೂ.
- ಎಮ್ಮೆ ಹಾಲು: ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬೆಲೆ 38 ರೂ. ಆಗಲಿದೆ.
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು?
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಮುಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಾನುವಾರುಗಳ ಮೇವಿನ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳ, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ದರ ಏರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚ ಅಥವಾ ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯು ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಶೇ. 2.5 ರಿಂದ 3.5 ರಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ಆಹಾರ ಹಣದುಬ್ಬರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದೆ.
ಮದರ್ ಡೈರಿಯೂ ದುಬಾರಿ:
ಅಮುಲ್ ದರ ಘೋಷಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದರ್ ಡೈರಿ ಕೂಡ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದೆ. ಮದರ್ ಡೈರಿ ಹಾಲಿನ ದರವೂ ಸಹ ಲೀಟರ್ಗೆ 2 ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಮೇ 14 ರಿಂದ ಹೊಸ ದರಗಳು ಜಾರಿಯಾಗಲಿವೆ. ಇದು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮಾಸಿಕ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಬೇಕಾಗುವ ಹಾಲಿನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು ಗೃಹಿಣಿಯರ ಮತ್ತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ತರಕಾರಿ, ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈಗ ಹಾಲಿನ ಬೆಲೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಬದುಕನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ (India News) ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಕ್ಷಣಕ್ಷಣದ ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ (Kannada News) ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ (Latest Kannada News), ವಿಶೇಷ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ನೇರ ಪ್ರಸಾರಗಳೊಂದಿಗೆ (kannada news live) ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ