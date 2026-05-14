- Daresh Ahmed: ವೈದ್ಯ ವೃತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟು IAS ಆಗಿದ್ದ, ಈಗ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು?
ವೈದ್ಯ ವೃತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟು ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಡಾ. ದರೇಶ್ ಅಹ್ಮದ್ ಈಗ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಹೊಸ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. 2005ರ ಬ್ಯಾಚ್ನ ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆ, ಲಂಡನ್ನಲ್ಲೂ ಓದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ನೇಮಕದಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಜನಪರ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.
Image Credit : Instagram
Who is IAS officer Daresh Ahmed?
ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರವು ಹಿರಿಯ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ದರೇಶ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ನೂತನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ, 2005ರ ಬ್ಯಾಚ್ನ ಈ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
Image Credit : Instagram
Doctor-Turned IAS Officer with Strong Academic Background
ದರೇಶ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮೂಲತಃ ವೈದ್ಯರು. ನಂತರ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದರು. ಕೇರಳದ ಮಂಜೇರಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಇವರು, ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಪದವಿ ಪಡೆದ ನಂತರ 2005ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಆಡಳಿತ ಸೇವೆಗೆ (IAS) ಸೇರಿದರು. ಬಳಿಕ ಲಂಡನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು ತಮ್ಮ ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡರು.
Image Credit : X
Experience Across Governance and Health Sector
ದರೇಶ್ ಅಹ್ಮದ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಹಲವು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಹುದ್ದೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಇಲಾಖೆಗಳವರೆಗೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಉತ್ತೇಜನದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಅನುಭವ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ.
Image Credit : X
Key Appointment in Tamil Nadu Health Department
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ, ದರೇಶ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನೇಮಕವನ್ನು ಮಹತ್ವದ್ದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಇಲಾಖೆಯು ತಮಿಳುನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
