ಫೆಬ್ರವರಿ ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಅನ್ಲಕ್ಕಿ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಕಷ್ಟ-ನಷ್ಟ
February 2026 ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಮೂಲದ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯ, ಶುಕ್ರ, ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಬುಧ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆ, ಒತ್ತಡ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಮಿಥುನ
ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸವಾಲಿನ ತಿಂಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅನಗತ್ಯ ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನೀವು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಈ ತಿಂಗಳು ನೀವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಾಹನ ದುರಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಯಮ ವಹಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಈ ತಿಂಗಳು ಅದನ್ನು ಮುಂದೂಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಭಾವನೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.
ಸಿಂಹ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ತೊಡಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವವರು ನಿರಾಶೆಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಏಕೆಂದರೆ ತೀರ್ಪುಗಳು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಬರದಿರಬಹುದು. ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಳೆಯ ವಿವಾದಗಳು ಮತ್ತೆ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಇರಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಚಿಂತಾಜನಕ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಇರಬಹುದು.
ತುಲಾ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ಈ ತಿಂಗಳು ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಗ್ರಹಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ, ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಇದರರ್ಥ 'ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ತೃಪ್ತಿ ಬಾಯಿಗೆ ತಲುಪದ' ಸಂದರ್ಭಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ವಾಹನಗಳನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಸಂಪಾದಿಸಿದರೂ, ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳು ಒಂದೇ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ, ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಸಲಹೆ
ಅಶುಭ ಗ್ರಹಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಕೆಲವು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಲಿನ ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರು ಪ್ರತಿದಿನ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ದೇವತೆಯ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಬೇಕು. ಬೆಳಗಿನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹೋಗುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಬಡವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಆಹಾರ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಗ್ರಹ ದೋಷಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಪುಣ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಸುಗಳಿಗೆ ಹುಲ್ಲು ತಿನ್ನಿಸುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳ ಪರಿಣಾಮ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.