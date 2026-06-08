- Home
- News
- India News
- ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ರಾಂತಿ: 4 ದಶಕಗಳ ಹಳೆಯ ಬುಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಗುಡ್ಬೈ, ಆಗಸ್ಟ್ನಿಂದ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಜಾರಿ!
ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ರಾಂತಿ: 4 ದಶಕಗಳ ಹಳೆಯ ಬುಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಗುಡ್ಬೈ, ಆಗಸ್ಟ್ನಿಂದ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಜಾರಿ!
ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯು ತನ್ನ 40 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮೀಸಲಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು (PRS) ಆಗಸ್ಟ್ನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನವೀಕರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿಸಲಿದೆ.
ಮೀಸಲಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನವೀಕರಣ
ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ರೈಲ್ವೆ ಮೀಸಲಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ (Railway Reservation System Upgrade) ಸರ್ವಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ, ಚುರುಕಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಬರುವ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ರೈಲುಗಳು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಹೊಸ "ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮೀಸಲಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ" (Passenger Reservation System - PRS) ಬದಲಾಗಲಿವೆ.
40 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಆಧುನಿಕ ಸ್ಪರ್ಶ
ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮೀಸಲಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು (PRS) ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 1986 ರಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕೇವಲ ಸೀಮಿತ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿರುವ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ಗೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಲು ತಕ್ಕಂತೆ ಇದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯು 2002 ರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಧಾರಿತ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಇಂದು ಬಹುತೇಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಬುಕಿಂಗ್ ಕೌಂಟರ್ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಬದಲು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲೇ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಸದ್ಯದ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 88 ರಷ್ಟು ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಹಿಡಿದ ಕೈಗನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್
ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನವದೆಹಲಿಯ 'ರೈಲು ಭವನ'ದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಅವರು ಈ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಸಚಿವರ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸೂಚನೆ: ಹಳೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹೊಸ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬದಲಾಗುವ (Transition Period) ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ತೊಂದರೆ ಅಥವಾ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಚಿವರು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರಾದ ವಿ.ಸೋಮಣ್ಣ ಮತ್ತು ರವನೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟು ಅವರೂ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿದರು.
ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲೇ 3.5 ಕೋಟಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ದಾಟಿದ 'ರೈಲೋನ್' (RailOne) ಆಪ್
ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಈ ವ್ಯಾಪಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮುನ್ನಡೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಜುಲೈ 2025 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾದ 'ರೈಲೋನ್' (RailOne) ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಆಪ್ ಈಗಾಗಲೇ 3.5 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಡೌನ್ಲೋಡ್ಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯ (Single Platform) ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹಲವಾರು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ:
- ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದು.
- ರೈಲು ಚಾಲನೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು (Live Train Status) ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು.
- ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಕೋಚ್ಗಳ ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವುದು.
- ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ ಎದುರಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿದಿನ ಸರಾಸರಿ 9.29 ಲಕ್ಷ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಬುಕ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 7.2 ಲಕ್ಷ ಕಾಯ್ದಿರಿಸದ (General/Unreserved) ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು 2.09 ಲಕ್ಷ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ (Reserved) ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ವೇಯ್ಟ್ಲಿಸ್ಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ತಿಳಿಸಲಿದೆ 'AI' ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ!
ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿರುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಆಧಾರಿತ ವೇಯ್ಟ್ಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ (AI-based Waitlist Prediction). ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ಈ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಉಪಕರಣವು, ವೇಯ್ಟ್ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವ (ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಿಕೆ ಪಟ್ಟಿ) ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ದೃಢೀಕರಿಸಲ್ಪಡುವ (Confirm) ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಎಷ್ಟಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ನಿಖರವಾಗಿ ಅಂದಾಜು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರೈಲ್ವೆಯ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯ ನಿಖರತೆಯು ಶೇಕಡಾ 53 ರಿಂದ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಶೇಕಡಾ 94 ಕ್ಕೆ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದ ಗೊಂದಲಗಳಿಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಯೋಜಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಬರುವ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ನವೀಕೃತ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮೀಸಲಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರಲಿದ್ದು, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ನಿರಂತರ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ (India News) ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಕ್ಷಣಕ್ಷಣದ ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ (Kannada News) ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ (Latest Kannada News), ವಿಶೇಷ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ನೇರ ಪ್ರಸಾರಗಳೊಂದಿಗೆ (kannada news live) ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ