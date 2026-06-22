ಮುಂಗಾರು ಮಾಯವಾಗಿ ಜೂನ್ ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಮಳೆ ಕೊರತೆ, ಇದು 146 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಒಣ ತಿಂಗಳು!
ಭಾರತದಲ್ಲಿ 146 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಒಣ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಶೇ. 46ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. 'ಎಲ್ ನಿನೋ' ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಮುಂಗಾರು ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳು ತೀವ್ರ ಬರಗಾಲವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ.
146 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಒಣ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳು
ಸುಮಾರು ಎರಡು ವಾರಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಬಿಡುವಿನ ನಂತರ, ಭಾರತದ ನೈಋತ್ಯ ಮುಂಗಾರು ಕೊನೆಗೂ ಚುರುಕಾಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಬೀಸುತ್ತಿರುವ ತೇವಾಂಶಭರಿತ ಗಾಳಿಯು ಮುಂಬೈ, ಅದರ ಉಪನಗರಗಳು ಹಾಗೂ ಆಗ್ನೇಯ ಗುಜರಾತ್ನ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮಳೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಹಿನ್ನಡೆಯಿಂದಾಗಿ ಆಗಿರುವ ಹಾನಿ ಅಲ್ಪವೇನಲ್ಲ. ಹವಾಮಾನ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ 2026ರ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳು ಕಳೆದ ಒಂದು ಶತಮಾನದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಒಣ ಹವಾಮಾನದ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ದಾಖಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 46ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಆಗಿದ್ದು ಇದು ಕಳೆದ 146 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ.
ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ಒಣ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಮಳೆ ಕೊರತೆ
ಭಾರತೀಯ ಬರ ನಿಗಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ (India Drought Monitor) ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜೂನ್ 17ರ ವೇಳೆಗೆ ದೇಶದ ಸುಮಾರು ಶೇ. 24.8ರಷ್ಟು ಭೂಭಾಗ ತೀವ್ರ ಶುಷ್ಕತೆ ಅಥವಾ ಬರಗಾಲದ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಶೇ. 6.3 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಗೆ (ಶೇ. 15.2) ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಡೆಕ್ಕನ್ ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ತಳಮುಟ್ಟಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ (IMD) ಜೂನ್ 4 ರಿಂದ 22 ರವರೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಿದ್ದ ವಾಡಿಕೆ ಮಳೆ 97.6 ಮಿ.ಮೀ.ಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಕೇವಲ 53.1 ಮಿ.ಮೀ. ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಶೇ. 46 ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಕೊರತೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರ, ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪದ ಬಹುತೇಕ ಭಾಗಗಳು ಇನ್ನೂ ಮಳೆ ಕೊರತೆ ರೆಡ್ ಝೋನ್ ವಲಯದಲ್ಲೇ ಇವೆ.
ರಾಜ್ಯವಾರು ಮಳೆ ಕೊರತೆಯ ಆತಂಕಕಾರಿ ಚಿತ್ರಣ:
- ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಶೇ. 85
- ಗುಜರಾತ್ ಶೇ. 84
- ಮೇಘಾಲಯ ಶೇ. 81
- ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಶೇ. 71
- ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಶೇ. 71
- ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಶೇ. 58
- ಕರ್ನಾಟಕ ಶೇ.35
ಮುಂಗಾರು ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?
ಜೂನ್ 22 ರಂದು ಐಎಂಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಉಪಗ್ರಹ ಚಿತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿ, ಪೂರ್ವ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಹಿಮಾಲಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮೋಡಗಳು ದಟ್ಟವಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾರತದ ವಿಶಾಲ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮೋಡಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಣಗಿದ್ದವು. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದ 'ಎಲ್ ನಿನೋ' (El Nino) ವಿದ್ಯಮಾನದ ಪ್ರಭಾವವಿದೆ. 2026ರಲ್ಲಿ ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತದ ಉಷ್ಣವಲಯದ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲ್ಮೈ ತಾಪಮಾನವು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕದ NOAA ಸಂಸ್ಥೆಯು ಎಲ್ ನಿನೋ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿಯೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ (ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಸರಾಸರಿಯ ಶೇ. 90 ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ) ಮಳೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಐಎಂಡಿ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿತ್ತು.
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು: ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶುಷ್ಕ ವಾತಾವರಣ
ಭಾರತದ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಕೇಂದ್ರ ವಲಯದ ಹೃದಯಭಾಗವಾದ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶವು ಶೇ. 58 ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರವು ಶೇ. 85 ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಕೊರತೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಶೇ. 61.7 ರಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶವು ಅಸಹಜ ಶುಷ್ಕತೆ ಅಥವಾ ಬರಗಾಲವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿ:
ಸತಾರಾ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಿಲ್ಲೆ ತೀವ್ರ ಅಥವಾ ಅಸಾಧಾರಣ ಬರಗಾಲದ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿದೆ.
ರತ್ನಗಿರಿ: ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಣಗಿದ್ದು, ಐದನೇ ನಾಲ್ಕರಷ್ಟು ಭಾಗ ತೀವ್ರ ಬರದಲ್ಲಿದೆ.
ಸಾಂಗ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸೋಲಾಪುರ: ಸಾಂಗ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 83 ಮತ್ತು ಸೋಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಶೇ. 95 ರಷ್ಟು ಭಾಗ ಬರಪೀಡಿತವಾಗಿದೆ.
ಕೊಂಕಣ ಕರಾವಳಿ: ಸಿಂಧುದುರ್ಗ, ರಾಯಗಢ, ಥಾಣೆ ಮತ್ತು ಪಾಲ್ಘರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಬಹುತೇಕ ತೇವಾಂಶ ರಹಿತವಾಗಿವೆ.
ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳು
ಈ ವಿಳಂಬವು ಮುಂಗಾರು (ಖಾರಿಫ್) ಬಿತ್ತನೆಯ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಸೋಯಾಬೀನ್, ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯ ಹಾಗೂ ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಕಾರ್ಯ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜಲಾಶಯಗಳ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿದಿರುವುದರಿಂದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೂ ಆತಂಕ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಈ ಅಪಾಯವನ್ನು ಮನಗಂಡು, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೆಳೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ICRISAT), ಐಸಿಎಆರ್ (ICAR) ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲುದಾರರು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕಾಗಿ ತುರ್ತು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ 353 ಕೃಷಿ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳ ಪೈಕಿ 181 ಬ್ಲಾಕ್ಗಳು ಬರಗಾಲಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುವ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದು, ಹತ್ತಿ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಮತ್ತು ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬೆಳೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಲಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ರಾಗಿ ಮತ್ತು ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳಂತಹ ಪರ್ಯಾಯ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಲು ಹಾಗೂ ಜುಲೈ ಮೂರನೇ ವಾರದ ನಂತರ ಹತ್ತಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡದಂತೆ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಸಲಹೆ ನೀಡಿವೆ.
ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕ
ಹವಾಮಾನ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ನದಿಯ ಹರಿವು ಸುಧಾರಿಸಲು ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನದ ಮಳೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಅದಕ್ಕೆ ನಿರಂತರ ಮಳೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಜೂನ್ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೀಳುವ ಮಳೆಯ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಷ್ಟೇ ಗೋಚರಿಸಲಿವೆ. ಮುಂದಿನ 24 ರಿಂದ 48 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಚುರುಕಾಗುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇರುವುದಾದರೂ, ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಭಾರಿ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸುವುದು ಮುಂಬರುವ ಮಳೆಗೆ ಇರುವ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ.
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