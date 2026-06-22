ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ ಮುಂಗಾರಿನಿಂದಾಗಿ ಜಲಸಂಕಷ್ಟದ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಭವಿಷ್ಯದ ಬರವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಜಲಮಂಡಳಿಯು ಕಾವೇರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ 9.56 ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ ನೀರನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲು ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ. ಮಳೆ ಬಾರದಿದ್ದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಿಂದ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ದೇಶದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಗರಿ, ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೇ ನಗರದ ಜಲಮೂಲಗಳ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುಂಗಾರು ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದರೂ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಭೀಕರ ಜಲ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವುದು ಜಲಮಂಡಳಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿದೆ.
ಹೆಮ್ಮಾರಿಯಂತೆ ಬೆಳೆದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ , ಹೆಚ್ಚಿದ ನೀರಿನ ಬೇಡಿಕೆ
ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1.50 ಕೋಟಿಯನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ದಿನೇ ದಿನೇ ವಲಸೆ ಬರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನೀರಿನ ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ. ಸದ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಮಂಡಳಿ (BWSSB) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 11.50 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಧಿಕೃತ ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿವೆ. ಈ ಬೃಹತ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ದಾಹವನ್ನು ತಣಿಸಲು ಜಲಮಂಡಳಿಯು ಪ್ರತಿದಿನ 2,225 ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ (ಮಿಲಿಯನ್ ಲೀಟರ್) ನೀರನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಂಡ ಕಾವೇರಿ 5ನೇ ಹಂತದ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ 775 ಎಂ.ಎ.ಲ್.ಡಿ ನೀರು ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ನಗರದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ನಿಂತಿಲ್ಲ.
ಕಾವೇರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಜಲಮಂಡಳಿ ತುರ್ತು ಮನವಿ
ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗಬಹುದಾದ ಭೀಕರ ಬರಗಾಲವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಜಲಮಂಡಳಿ ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾವೇರಿ ಕೊಳ್ಳದ ಜಲಾಶಯಗಳಿಂದ 9.56 ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ (TMC) ನೀರನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಂತೆ (Reserve) ಕಾವೇರಿ ನೀರು ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಮಿತಿಗೆ ಜಲಮಂಡಳಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನರ ಬಾಯಾರಿಕೆ ನೀಗಿಸಲು ಈ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಂಡಳಿ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
- ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ಒಂದು ನೋಟದಲ್ಲಿ:
- ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ: 1.50 ಕೋಟಿ
- ಒಟ್ಟು ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕಗಳು: 11.50 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು
- ದಿನಿತ್ಯದ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ: 2,225 ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ (ಕಾವೇರಿ 5ನೇ ಹಂತದ 775 ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ ಸೇರಿ)
- ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲು ಕೋರಿರುವ ನೀರು: 9.56 ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ
ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಕುಸಿದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ: ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಆತಂಕ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಚುರುಕಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಮುಂಗಾರು ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ತೀವ್ರ ಕ್ಷೀಣಿಸಿದೆ. ಕಾವೇರಿ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗದ ಕಾರಣ, ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹವು ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಜಲಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆತಂಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಿಂದ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಗ್ಯಾರಂಟಿ?
ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿದರೆ ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳು ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಜುಲೈ ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಮಳೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ, ಬರುವ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಿಂದಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆರೆ-ಕಟ್ಟೆಗಳು ಒಣಗುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವುದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಂಕೀರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ವರುಣ ದೇವನ ಕೃಪೆ ಬಾರದಿದ್ದರೆ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜಲಕ್ಷಾಮದ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕುವುದು ಖಂಡಿತ. ನಾಗರಿಕರು ಈಗಿನಿಂದಲೇ ನೀರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ.