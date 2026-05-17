ವಿಜಯ್ಗೆ ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೆಯಲು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಜಯಲಲಿತಾ ಮಾನಸಪುತ್ರ, ಖ್ಯಾತ ನಟನ ಎಂಟ್ರಿ?
ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಡು ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ನಟರೊಬ್ಬರು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಶುರುವಾಗಿವೆ. ಈ ನಟ ಜಯಲಲಿತಾ ಮಾನಸಪುತ್ರ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ದಳಪತಿಗೆ పోటీగా ತಲಾ.. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಫೈಟ್?
ಆಶಾಕಿರಣದಂತೆ ಕಂಡ ಅಜಿತ್..
ತಮಿಳುನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಈಗ ವಿಜಯ್ ಹೆಸರು ಮೊಳಗುತ್ತಿದೆ. ಅವರು ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿನ ಹಲವು ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕರಿಗೆ ನುಂಗಲಾರದ ತುತ್ತಾಗಿದೆ. ಮೊನ್ನೆವರೆಗೂ ಡಿಎಂಕೆ ಮತ್ತು ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ನಡುವೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇತ್ತು. ವಿಜಯ್ ಬಂದರೂ ಏನೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಈ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ಭಾವಿಸಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ದಶಕಗಳಿಂದ ಬೇರೂರಿದ್ದ ಈ ಎರಡು ದ್ರಾವಿಡ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟು ದಳಪತಿ ಸಿಎಂ ಆದರು.
ಈಗ ವಿಜಯ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಚೆಕ್ ಇಡಬೇಕು ಎಂದು ಡಿಎಂಕೆ ಮತ್ತು ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇದೇ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆಗೆ ಒಂದು ಆಶಾಕಿರಣ ಕಂಡಿದೆ.
ದ್ರಾವಿಡ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸುನಾಮಿ, ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಯುದ್ಧ!
ವಿಜಯ್ ಸಿಎಂ ಆಗಲು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಶಾಸಕರು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಎಡಪಕ್ಷಗಳ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಬಂಡಾಯ ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ವಿಜಯ್ಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ನಾಯಕರು ವಿಜಯ್ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಜಯ್ಗೆ ಚೆಕ್ ಇಡಲು ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರಂತೆ. ಆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಜಯಲಲಿತಾ ಅವರ ಮಾನಸಪುತ್ರ ಎಂದು ಹೆಸರು ಪಡೆದಿದ್ದ ತಲಾ ಅಜಿತ್.
ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ನಾಯಕರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್..?
ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷ ತಮಿಳುನಾಡನ್ನು ಆಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹಲವು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ, ಜಯಲಲಿತಾ ಕಟ್ಟಿದ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋತಿದೆ. ಈಗ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆತ್ತಲು ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಕಾ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿದೆ.
ಅದೇ 'ತಲಾ ಅಜಿತ್' ಅಸ್ತ್ರ. ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿರುವ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೊಸ ನಾಯಕತ್ವ ಬರಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪಕ್ಷವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಮ್ಮನ ಮಾನಸಪುತ್ರ ತಲಾ ಅಜಿತ್ ಅವರನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಲು ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ನಾಯಕರು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹಬ್ಬಿದೆ.
ವಿಜಯ್ಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀಡುವ ಬಲಿಷ್ಠ ನಾಯಕ ಯಾರು?
ಎಲ್ಲರ ಚಿತ್ತ ಅಜಿತ್ ಕಡೆಗೆ..
ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ಅಜಿತ್ ನಡುವಿನ ಸಿನಿಮಾ ಪೈಪೋಟಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಬ್ಬರ ಸಿನಿಮಾಗಳ ನಡುವಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ರಾಜಕೀಯವನ್ನೂ ಮೀರಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟು ಪೈಪೋಟಿ ಇದ್ದರೆ, ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಎದುರಾದರೆ ಹೇಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವಿಜಯ್ಗೆ ಸಮನಾದ ಇಮೇಜ್ ಇರುವ ಸ್ಟಾರ್ ಅನ್ನು ತರಬೇಕೆಂಬುದು ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್.
ಸಿನಿಮಾ ಗ್ಲಾಮರ್ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ಅಜಿತ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣವೂ ಇದೆ, ಅಜಿತ್ ಎಂದರೆ ಜಯಲಲಿತಾ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆಸೆಗೆ ತಣ್ಣೀರೆರಚಿದ್ದ ಅಜಿತ್!
ನಾಯಕತ್ವ ಅಮ್ಮನ ಮಾನಸಪುತ್ರನಿಗೇನಾ?
ಎಂಜಿಆರ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಂದಿನ ವಿಜಯ್ವರೆಗೂ ತಮಿಳುನಾಡನ್ನು ಆಳಿದವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಿಂದ ಬಂದವರೇ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಈಗ ವಿಜಯ್ಗೆ ಸರಿಸಾಟಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬಲ್ಲ ನಾಯಕ ನಟ ಅಜಿತ್ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಭಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಜಿತ್ ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾ ಹೀರೋ ಅಲ್ಲ, ತಮಿಳರಿಗೆ ಅವರು ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಹೀರೋ ಕೂಡ. ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕ್ರೇಜ್ ಇದೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಜಿತ್ ಕುಳಿತರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಜಿತ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ರಂಗೇರುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ.
