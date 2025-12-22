ನಗರಪಾಲಿಕೆ ಚುನಾವಣೆ ಗೆದ್ದ 77 ವರ್ಷದ ಅಜ್ಜಿ, ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕಣ್ಣೀರು!
ಅನೇಕ ಜನರು ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿ ಆರಾಮದಾಯಕ ಜೀವನ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಜಲಗಾಂವ್ನ ಜನಾಬಾಯಿ ರಾಂಧೆ ನಗರಪಾಲಿಕೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಚಪ್ಪಲಿ ಕೂಡ ಧರಿಸದೆ ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಜಲಗಾಂವ್ನ ನಾಶಿರಾಬಾದ್ ನಗರಪಾಲಿಕೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 77 ವರ್ಷದ ಅಜ್ಜಿ ಜನಾಬಾಯಿ ರಾಂಧೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. 77 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಚಪ್ಪಲಿ ಕೂಡ ಧರಿಸದೆ ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ ಜನಾಬಾಯಿ ರಾಂಧೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಲಿಗೆ ಚಪ್ಪಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೋಲೂ ಇಲ್ಲ, ಈ ಅಜ್ಜಿಯ ಉತ್ಸಾಹ 77 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಯುವಕರನ್ನು ನಾಚಿಕೆಪಡಿಸುವಷ್ಟಿತ್ತು. ಅನೇಕ ಜನರು ನಿವೃತ್ತಿಯ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯುವ ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಜನಾಬಾಯಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಯುವಕರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ನಗರಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಅವರು ನಗರಸಭೆ ಆವರಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ, ಅವರು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದರು. ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಾಗ ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಅರಳಿದವು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದರು.
ಜನಾಬಾಯಿ ರಾಂಧೆ ಅವರ ವಿಜಯವನ್ನು ದೃಢಸಂಕಲ್ಪ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯ ವಿಜಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ಜೀವನದ ಈ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಜನರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಜನಾಬಾಯಿ ಅವರ ದೃಢಸಂಕಲ್ಪವು ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ.
ಜನಾಬಾಯಿ ರಾಂಧೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದರು. ಅವರು ನಾಶಿರಾಬಾದ್ನ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 7 ಎ ನಿಂದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಗೆದ್ದರು. ಎಣಿಕೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆಂದು ಘೋಷಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಆನಂದದ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸಿದರು. ಜನಾಬಾಯಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
