ಮದ್ವೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಂಬಿಸಿ ಅತ್ಯಾ*ಚಾರ, ಗರ್ಭಿಣಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕೈಕೊಟ್ಟ 19 ವರ್ಷದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅರೆಸ್ಟ್!
ಕೋಯಿಕ್ಕೋಡ್: ಮಕ್ಕಳು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ಪೋಷಕರು ಬಯಸಿದರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಬೇರೆಯದ್ದೇ ದಾರಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 19 ವರ್ಷದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಗೆಳತಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ, ಹಲವು ಬಾರಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕೈಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.
ಪೊಲೀಸರ ಅತಿಥಿಯಾದ 19 ವರ್ಷದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ
ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಂಬಿಸಿ ಯುವತಿಯನ್ನು ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ 19 ವರ್ಷದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೋಯಿಕ್ಕೋಡ್ನ ಚೂಲೂರ್ ನಿವಾಸಿ, ವಡಕ್ಕೇತೊಡಿಕಯಿಲ್ ಮನೆಯ ಅಭಿನವ್ (19) ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ. ಈತ ಕೆಎಂಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.
ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಅತ್ಯಾ*ಚಾ*ರ
ಪೊಕ್ಕುನ್ನು ನಿವಾಸಿ ಯುವತಿಯ ಮೇಲೆ ಈತ ಅತ್ಯಾ*ಚಾ*ರ ಎಸಗಿದ್ದಾನೆ. ಮದುವೆ ಆಗುವುದಾಗಿ ಯುವತಿಗೆ ಅಭಿನವ್ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಬಳಿಕ ಕೋಯಿಕ್ಕೋಡ್ನ ಸರೊವರಂ ಪಾರ್ಕ್ ಬಳಿಯ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪೆರಿಂಗಳಂನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ನೇಹಿತನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಅತ್ಯಾ*ಚಾ*ರ ಎಸಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಯುವತಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆರೋಪಿ ಪೋಷಕರು ಮದುವೆಗೆ ನಿರಾಕರಣೆ
ಯುವತಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಎಂಬ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾದಾಗ, ಆಕೆಯ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಅಭಿನವ್ ಮನೆಯವರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅಭಿನವ್ ಮತ್ತು ಆತನ ಮನೆಯವರು ಮದುವೆ ಮಾತಿನಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯುವತಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು.
ಅರೋಪಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ
ಕುಂದಮಂಗಲಂ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಬಾಲು ಕೆ. ಅಜಿತ್, ಸೀನಿಯರ್ ಸಿವಿಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಮನೋಜ್, ಗೋಕುಲ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮತ್ತು ಸಿವಿಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ನಿಶಾ ಅವರಿದ್ದ ತಂಡ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
