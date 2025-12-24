ಈ ಏಳು ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡಿದರೆ ಮೂಳೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದಿರಬಹುದು ಎಂದರ್ಥ!
What are the 7 warning signs of bone cancer ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿದರೆ, ಮೂಳೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದು ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬಹುದು.
ಮಾಂಸದ ಗಡ್ಡೆ
ಮೊದಲ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ದೇಹದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂಳೆ ಅಥವಾ ಮಾಂಸದ ಗಡ್ಡೆ ಊದಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಗಡ್ಡೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯ.
ಮೂಳೆ ನೋವು ಮೂಳೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವಯಸ್ಕರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೂಳೆ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನೋವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನೋವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ, ನೋವು ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುವಾಗ ಅಥವಾ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವಾಗಲೂ ಮೂಳೆ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಲಘುವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು. ಸಮಸ್ಯೆಯ ಮೂಲವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಮೂಳೆ ಮುರಿತ
ಮೂಳೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಮೂರನೇ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಮುರಿತ. ಅಪಘಾತದಿಂದಾಗಿ ಮೂಳೆ ಮುರಿತ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಅದು ಅರ್ಥವಾಗುವಂತಹದ್ದಾಗಿದ್ದರೂ, ಆಟವಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ದಿನನಿತ್ಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ, ಅದು ಮೂಳೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಗಮನಾರ್ಹ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ಮೂಳೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಮೂಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬಿಗಿತ ಮತ್ತು ಚಲನಶೀಲತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು.
ತೂಕ ಇಳಿಕೆ
ಹೇಳಲಾಗದಷ್ಟು ತೂಕ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ದಣಿದ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ.
ಜ್ವರ ಮತ್ತು ಶೀತ ಬೆವರುಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇದು ಎವಿಂಗ್ಸ್ ಸಾರ್ಕೋಮಾದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮೂಳೆ ನೋವು ಇದ್ದರೆ, ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
ಗೆಡ್ಡೆ
ಮೂಳೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದರೆ, ಗೆಡ್ಡೆ ಇರುವ ದೇಹದ ಭಾಗವು ಮರಗಟ್ಟಬಹುದು ಅಥವಾ ಜುಮ್ಮೆನಿಸುವಿಕೆ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಟ್ಟಿದಾಗ.
