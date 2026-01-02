ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಪಂಚಮಂತ್ರ: ಈ 5 ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ!
ತಲೆಹೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನೆಮದ್ದು: ತಲೆಹೊಟ್ಟಿನಿಂದ ಕೇವಲ ತುರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯೂ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಲೆಹೊಟ್ಟನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಐದು ಸುಲಭ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ತಲೆಹೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನು?
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ತಪ್ಪು ಜೀವನಶೈಲಿ, ಮಾಲಿನ್ಯ, ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕಯುಕ್ತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಂದ ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ತುರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯೂ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಲ್ಲದೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಲೆಹೊಟ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಧಾನಗಳು ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ.
ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆ ಬಳಕೆ
ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ ನೆತ್ತಿಗೆ ಪೋಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆಯ ಆ್ಯಂಟಿಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಗುಣಗಳು ತಲೆಹೊಟ್ಟನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. 2 ಚಮಚ ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಗೆ 1 ಚಮಚ ನಿಂಬೆರಸ ಸೇರಿಸಿ. ಇದನ್ನು ನೆತ್ತಿಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಶಾಂಪೂವಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ನಿಂದ ನೆತ್ತಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ
ಅಲೋವೆರಾದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿಫಂಗಲ್ ಮತ್ತು ತಂಪಾಗಿಸುವ ಗುಣಗಳಿದ್ದು, ಇದು ತುರಿಕೆ ಮತ್ತು ತಲೆಹೊಟ್ಟಿನಿಂದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ತಾಜಾ ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಅನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನೆತ್ತಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ 40 ನಿಮಿಷ ಬಿಡಿ. ನಂತರ, ಸೌಮ್ಯವಾದ ಶಾಂಪೂವಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ. ಈ ವಿಧಾನವು ನೆತ್ತಿಯನ್ನು ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶುಷ್ಕತೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೊಸರು ಮತ್ತು ಮೆಂತ್ಯ ಹೇರ್ ಮಾಸ್ಕ್
ಮೊಸರು ನೆತ್ತಿಯನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳು ತಲೆಹೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಫಂಗಸ್ ಅನ್ನು ನಾಶಮಾಡುತ್ತವೆ. ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನೆನೆಸಿದ ಮೆಂತ್ಯವನ್ನು ರುಬ್ಬಿ 2 ಚಮಚ ಮೊಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೆತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿನ ಬುಡಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ. 30-40 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ. ಈ ಮಾಸ್ಕ್ ತಲೆಹೊಟ್ಟನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಕೂದಲನ್ನು ಮೃದು ಮತ್ತು ಬಲವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಆಪಲ್ ಸೈಡರ್ ವಿನೆಗರ್
ಆಪಲ್ ಸೈಡರ್ ವಿನೆಗರ್ ನೆತ್ತಿಯ ಪಿಹೆಚ್ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ತಲೆಹೊಟ್ಟನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 2 ಚಮಚ ಆಪಲ್ ಸೈಡರ್ ವಿನೆಗರ್ ಅನ್ನು 1 ಕಪ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಶಾಂಪೂ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯಲು ಬಳಸಿ. ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೊಳೆಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಧಾನವು ನೆತ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳ ಕಷಾಯ
ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಟಿಫಂಗಲ್ ಗುಣಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಒಂದು ಹಿಡಿ ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ. ಈ ನೀರಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ ಅಥವಾ ನೆತ್ತಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ. ವಾರಕ್ಕೆ 1-2 ಬಾರಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ತುರಿಕೆ, ಸೋಂಕು ಮತ್ತು ತಲೆಹೊಟ್ಟಿನಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದು ತೀವ್ರ ತಲೆಹೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ.
