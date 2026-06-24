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- ವೈರ್ಲೆಸ್ ಇಯರ್ಬಡ್ಗಳಿಂದ ಮೆದುಳು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಾ? ಬ್ಲೂಟೂತ್ ವಿಕಿರಣದ ಬಗ್ಗೆ WHO ಹೇಳುವುದೇನು?
ವೈರ್ಲೆಸ್ ಇಯರ್ಬಡ್ಗಳಿಂದ ಮೆದುಳು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಾ? ಬ್ಲೂಟೂತ್ ವಿಕಿರಣದ ಬಗ್ಗೆ WHO ಹೇಳುವುದೇನು?
ವೈರ್ಲೆಸ್ ಇಯರ್ಬಡ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದ ರೇಡಿಯೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವಿಕಿರಣವನ್ನು ಹೊರಸೂಸುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಇದು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದೆ. ಇವುಗಳಿಂದ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ.
ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಇಯರ್ಬಡ್ಗಳು (Wireless Earbuds or Bluetooth) ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿವೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ, ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಕಚೇರಿಯ ಕೆಲಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಂತಿ ರಹಿತ ಇಯರ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇವುಗಳಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ವಿಕಿರಣಗಳು (Radiation) ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದೇ ಎಂಬ ಆತಂಕ ಅನೇಕರಲ್ಲಿ ಮನೆಮಾಡಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ? ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಬ್ಲೂಟೂತ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿಕಿರಣ:
ವೈರ್ಲೆಸ್ ಇಯರ್ಬಡ್ಗಳು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದ ರೇಡಿಯೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ (RF) ಅಲೆಗಳನ್ನು ಹೊರಸೂಸುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ವೈಯರ್ ಇರುವಂತಹ (Wired) ಹೆಡ್ಫೋನ್ಗಳು ಕೇಬಲ್ ಮೂಲಕ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸುವುದರಿಂದ ಇಂತಹ ಯಾವುದೇ ವಿಕಿರಣಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಇಯರ್ಬಡ್ಗಳಿಂದ ಹೊರಬರುವ ವಿಕಿರಣದ ಪ್ರಮಾಣವು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ?
ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (WHO) ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಫಾರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ (IARC) ರೇಡಿಯೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವಿಕಿರಣವನ್ನು 'ಸಂಭವನೀಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾರಕ' (Possibly Carcinogenic - Group 2B) ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ವಿಕಿರಣವು ಹಾನಿಕಾರಕ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಪುರಾವೆಗಳಿವೆ ಎಂಬುದು ಮಾತ್ರ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಆಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಇಂದಿಗೂ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ, ಆದರೆ ಇಯರ್ಬಡ್ಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಮೆದುಳಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಣಾಯಕ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ.
ನಾವು ಭಯಪಡಬೇಕೇ?
ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಇಯರ್ಬಡ್ಗಳನ್ನು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ವಿಕಿರಣವು ನಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ವಹಿಸುವುದು ಜಾಣತನ.
ಸುರಕ್ಷಿತ ಬಳಕೆಗೆ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳು:
ವಿರಾಮ ನೀಡಿ: ಸತತವಾಗಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಇಯರ್ಬಡ್ಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬೇಡಿ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
ವೈರ್ಡ್ ಹೆಡ್ಫೋನ್ಗಳ ಬಳಕೆ: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹಾಡು ಕೇಳುವಾಗ ಅಥವಾ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ವೈರ್ಡ್ ಹೆಡ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಮಲಗುವಾಗ ಬಳಸಬೇಡಿ: ಇಯರ್ಬಡ್ಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಮಲಗುವ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ. ಇದು ಕಿವಿಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ವಿಕಿರಣದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ವೈರ್ಲೆಸ್ ಇಯರ್ಬಡ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅತಿಯಾದ ಭಯ ಬೇಡ, ಆದರೆ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಬಳಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ತಮ.
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