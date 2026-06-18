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- ಫುಟ್ಬಾಲ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹಬ್ಬ: ಜಗತ್ತಿನ ವಿವಿಧ ಸ್ಟೇಡಿಯಂಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಕ್ಷಣಗಳು!
ಫುಟ್ಬಾಲ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹಬ್ಬ: ಜಗತ್ತಿನ ವಿವಿಧ ಸ್ಟೇಡಿಯಂಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಕ್ಷಣಗಳು!
ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ವೇಳೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿರುವ ಕ್ಷಣಗಳಿವು. ಕ್ರೊವೇಷಿಯಾ, ಘಾನಾ, ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ವರ್ಣರಂಜಿತ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ಲೇಖನ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದೆ.
ಡಲ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಕ್ರೊವೇಷಿಯಾ ಅಭಿಮಾನಿ ತಂಡವನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದರು.
ಘಾನಾ ಹಾಗೂ ಪನಾಮಾ ನಡುವೆ ಒಂಟಾರಿಯೋದ ಟೊರಾಂಟೋದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಘಾನಾ ತಂಡದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬೆಂಬಲ.
ಘಾನಾ ಹಾಗೂ ಪನಾಮ ನಡುವೆ ಫಿಫಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಪಂದ್ಯದಲ ವೇಳೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ಜೊತೆ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಘಾನಾ ಅಭಿಮಾನಿ
ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗೋ ಡಿಆರ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಹೌಸ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು.
ಲಂಡನ್ನ ಕ್ರೋಯ್ಡೊನ್ ಬಾಕ್ಸ್ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಹೀರುತ್ತಾ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್-ಕ್ರೊವೇಷಿಯಾ ಪಂದ್ಯ ನೋಡಿದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮಹಿಳಾಮಣಿ.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಹಾಗೂ ಕ್ರೊವೇಷಿಯಾ ನಡುವೆ ಡಲ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರೊವೇಷಿಯಾ ಅಭಿಮಾನಿ ಇವಾನಾ ಕ್ನೋಲ್ ಸಂಭ್ರಮ.
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