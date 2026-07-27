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- ಪೊಂಗು ಶನಿ ಯೋಗದಿಂದ ಕುಬೇರರಾಗುವ 4 ರಾಶಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀವು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತೀರಿ
ಪೊಂಗು ಶನಿ ಯೋಗದಿಂದ ಕುಬೇರರಾಗುವ 4 ರಾಶಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀವು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತೀರಿ
ವೇದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶನಿಯು ಶುಭ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ 'ಪೊಂಗು ಶನಿ ಯೋಗ' ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಹಣದ ಹರಿವು, ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಅಡೆತಡೆಗಳ ನಿವಾರಣೆಯಂತಹ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗದಿಂದಾಗಿ 4 ರಾಶಿಯವರು ದೊಡ್ಡ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಶನಿ
ವೇದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶನಿ ದೇವರನ್ನು ಕರ್ಮ ಕಾರಕ, ನ್ಯಾಯದ ಅಧಿಪತಿ ಮತ್ತು ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಫಲ ನೀಡುವ ಗ್ರಹ ಎಂದು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶನಿಯು ಅನುಕೂಲಕರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಯೋಗ ಬಲವನ್ನು ಪಡೆದಾಗ, 'ಪೊಂಗು ಶನಿ ಯೋಗ' ಎಂಬ ರಾಜಯೋಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ನಿಂತುಹೋಗಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಹಣದ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಶನಿಯ ದೃಷ್ಟಿ ಲಾಭ, ವೃತ್ತಿ, ಮತ್ತು ಧನ ಸ್ಥಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದರಂತೆ, ಈ ಕೆಳಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯವು ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಯಾಗಿರಲಿದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿಯ ಕೃಪಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪಟ್ಟ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಈಗ ಫಲ ಸಿಗಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅಡೆತಡೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ, ಹೊಸ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಾದಿ ತೆರೆಯಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಿಗುವ ಅವಕಾಶ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ತಂದುಕೊಡಲಿವೆ. ಹಣದ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ಉಳಿತಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಮನೆ, ಭೂಮಿ, ವಾಹನ ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಗವಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಟಾಕ್ಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಕುಬೇರ ಯೋಗದಂತಹ ಫಲಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಪೊಂಗು ಶನಿ ಯೋಗವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ. এতদিন ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಬಡ್ತಿ, ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳದಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳು ಈಗ ಸಿಗಬಹುದು. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಆಡಳಿತ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಮಾಧ್ಯಮದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಗತಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಶತ್ರುಗಳ ಕಾಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಿಮಗೆ சாதகವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯಲಿವೆ. ಕೀರ್ತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಕಾಲ ಇದಾಗಿದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿಯ ಅನುಕೂಲಕರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಧನ ಸ್ಥಾನವು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಣದ ಹರಿವು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಸಾಲಗಳನ್ನು ತೀರಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಣ ಕೈಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳು, ವಿದೇಶಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳು, ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಉತ್ತಮ ಫಲ ನೀಡಲಿವೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿದ್ದ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ದೂರವಾಗಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧ ಕೂಡಿಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಅಡಿಪಾಯವಾಗಬಹುದು.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಮಕರ ರಾಶಿಯು ಶನಿ ದೇವರ ಸ್ವಂತ ರಾಶಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪೊಂಗು ಶನಿ ಯೋಗವು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಯುತ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಯವು ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು, ಬಡ್ತಿ, ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹೊಸ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವಷ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದ್ಯೋಗ, ಮದುವೆಯಂತಹ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಒಲವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿದೆ.